Un atropello mortal corta durante una hora el tráfico de trenes entre Gandia y Xeraco

Un tren de la línea C1 de Cercanías que cubría el trayecto entre Gandia y València ha atropellado en la mañana de este miércoles a una persona, lo que ha obligado a interrumpir la circulación en el tramo comprendido entre las estaciones de Gandia y de Xeraco. El hombre arrollado, natural de Daimús y residente en Guardamar de la Safor, tenía 51 años y ha fallecido en el instante a consecuencia del golpe recibido.

Según señalan fuentes consultadas, el incidente ha tenido lugar en las inmediaciones del polígono Alcodar. Por causas que se desconocen, una persona se encontraba junto a las vías del tren, apenas a un metro y medio y, en el momento en que pasaba un convoy, ha invadido esa zona o ha sido absorbido por el rebufo que causa la circulación del tren, siendo arrollado. La víctima, relatan las mismas fuentes, ha salido desde una zona de cañares que se encuentra junto a las vías.

Inmediatamente se ha dado aviso a los servicios de Emergencias 112, y se han desplazado al lugar unidades de la Policía Local y Nacional de Gandia, así como servicios médicos para atender a la persona atropellada, si bien a su llegada solo se ha podido constatar su muerte a consecuencia de los golpes que ha recibido.

La circulación ferroviaria ha quedado interrumpida aproximadamente entre las 7 y las 8 de la mañana. Renfe ha puesto autobuses para cubrir el trayecto entre Gandia y Xeraco, pero en estos momentos la línea se ha restablecido en su integridad.

La Policía Nacional se ha puesto al frente de las investigaciones para determinar las causas del atropello y, sobre todo, por qué el hombre se encontraba a esa hora de la mañana tan cerca de la vía del tren por la que circulan convoyes de forma permanente.

Incidencias también en la línea de Xàtiva por robo de cable

No es este el único incidente en el tráfico ferroviario en la mañana de este miércoles. Según informa Adif, trenes de la línea C2 del núcleo de Cercanías de València a Xàtiva y Moixent circulan con retrasos por una incidencia provocada durante la realización de unos trabajos entre la Pobla Llarga y Alzira, causada por un robo de cable.

Según informa Adif en sus redes sociales, en estos momentos se está trabajando para solucionar esta incidencia "lo antes posible".