El Chef Amadeo Gandia Billar sube al podio en el Gran Premio de España

Gandia ha sido la sede del Gran Premio de España de Billar con motivo de la Fira i Festes 2025. La vigésima edición del Trofeo Ciutat de Gandia ha reunido a 126 participantes procedentes de toda la geografía nacional, del 28 de septiembre al 5 de octubre.

El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha completado una excelente organización y, además, ha logrado subir al podio con el suecano Raúl Cuenca, miembro del equipo gandiense de División de Honor Nacional, que se ha clasificado en segunda posición.

El madrileño Rubén Legazpi se ha proclamado campeón, acompañado en el podio por el mencionado Raúl Cuenca con el catalán Sergio Jiménez y el murciano Carlos Anguita, ambos en tercera posición. La competición ha sido valedera para el ránking nacional de billar a 3 bandas.

El Chef Amadeo Gandia Billar también ha estado representado por Jose Luis Pascual (11º clasificado), Ausiàs Fuster (22º), Francisco Estruch (38º), Xavier Pascual (49º) y Jose Ramón Fuster (60º).

Destacar la tarea de organización que el club gandiense desarrolla, con merecido reconocimiento, unánime, de todos los jugadores y público que masivamente se ha congregado en la capital de la Safor en este maratón de billar de 8 días.