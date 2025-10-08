La Colegiata de Gandia mete presión al Consell para que apruebe las obras contra filtraciones

Que la Colegiata de Gandia necesita obras importantes para evitar que el agua de lluvia filtre en el tiempo es algo que se sabe desde hace tiempo. Lo que ahora se ha verbalizado con total nitidez es la imposibilidad de esta parroquia para disponer de recursos propios para financiar los proyectos.

Lo ha señalado en la mañana de este miércoles el sacerdote y responsable de Comunicación de la Colegiata, Francisco Llorens, durante un minucioso recorrido por el monumental edificio gótico. Antes de indicar por dónde filtra el agua, de dónde caen las piedras, cómo se disuelve la piedra a consecuencia de las humedades o cuán precarios están los cuadros eléctricos, Llorens dijo que, para solucionar esos problemas, hace falta mucho dinero que la parroquia no tiene. «La recaudación de las visitas turísticas ayuda, pero no hay suficiente para acometer la gran inversión se requiere», dijo el sacerdote, quien remató que el dinero que se ingresa gracias al turismo «no da para tanto».

El sacerdote Francisco Llorens, ante piedras caídas del techo de la Colegiata. / Levante-EMV

El recorrido por el templo, que se ha realizado después de que el lunes de la semana pasada filtrara una gran cantidad de agua a la nave central debido a las intensísimas precipitaciones, suponen una medida de presión al Consell de la Generalitat, dado que, visto que la parroquia no tiene recursos económicos, se acaba de pedir una ayuda de unos 200.000 euros para poner fin a las filtraciones y a otras obras necesarias.

Llorens no oculta que los responsables de la Colegiata siguen siendo críticos con la restauración que terminó en 2010, financiada también por la Generalitat Valenciana, que permitió acometer la renovación de la bóveda y otras partes principales de la iglesia, pero añade que en labores de mantenimiento durante los últimos años se han invertido, de fondos propios de la Iglesia, más de 180.000 euros, a los que hay que sumar otros 153.000 en limpieza.

Uno de los cuadros eléctricos en pésimo estado que necesita ser sustituido. / Levante-EMV

«Ni señalamos ni culpamos»

«La Colegiata no señala ni culpa a nadie de esta situación», indica Llorens, quien reclama la ayuda porque el objetivo es «que se solucionen los problemas por el bien del patrimonio de Gandia».

Efectivamente, el templo, que fue declarado Monumento Nacional por la República Española, en 1931, y que sufrió un devastador incendio en la guerra civil, requiere más recursos económicos de los que dispone la propiedad, que es la Iglesia. Por eso Llorens reclama consenso y seguir los pasos de la recientemente concluida restauración integral del campanario, en la que se han invertido cerca de 800.000 euros fruto del acuerdo entre tres administraciones: El Ayuntamiento de Gandia, la Diputació y la Generalitat.

«Es urgente que se intervenga», concluye el sacerdote Llorens, quien durante su explicación para mostrar las deficiencias ha evitado la larguísima polémica sobre la restauración que acabó en 2010, si bien indicó que en aquellas obras hubo «errores» y que los trabajos «no fueron los idóneos».