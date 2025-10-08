Gandia busca voluntarios para ampliar el programa contra la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Gandia, a través del Área de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida, continúa avanzando en el desarrollo del Proyecto Radars, una iniciativa orientada a la prevención, detección e intervención de la soledad no deseada en las personas mayores del municipio.

Con el objetivo de consolidar y ampliar su red ciudadana, se ha presentado el itinerario formativo del voluntariado Radars Gandia, dirigido a todas aquellas personas que quieran sumarse al programa y colaborar en la lucha contra el aislamiento social de las personas mayores.

Desde el departamento municipal que dirige la concejala Liduvina Gil se ha invitado a la ciudadanía a participar como personas voluntarias. El único requisito es dedicar dos horas semanales a realizar llamasdas telefónicas de acompañamiento a personas mayores que viven solas, con el objetivo de ofrecerlos apoyo emocional, información sobre actividades locales y, sobre todo, promover la creación de un vínculo de proximidad que ayude a prevenir el aislamiento.

La concejala delegada del Área de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida, Liduvina Gil, ha señalado que el Programa Radars Gandia pretende "poner en valor la fuerza de la ciudadanía de Gandia y su compromiso", y añade que ser voluntario o voluntaria en esta interesante iniciativa "significa regalar tiempo a nuestras personas mayores, y esto tiene un impacto directo en su salud emocional y en su bienestar". "Animamos todas y todos a sumarse en esta red solidaria, porque con pequeños gestos podemos hacer grandes cambios”.

Las sesiones formativas tendrán lugar en el Centre Associatiu Joan Climent, situado en la plaza de les Xocolateres de Gandia, y se desarrollarán los viernes entre los meses de octubre y noviembre. El ayuntamiento ha informado que las personas interesadas a formar parte de la red de voluntariado Radars Gandia pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico radarsgandia@gmail.com o del teléfono 631 996 929.