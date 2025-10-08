Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia busca voluntarios para ampliar el programa contra la soledad no deseada

Liduvina Gil: "Ser voluntario o voluntaria significa regalar tiempo a nuestras personas mayores, y esto tiene un impacto directo en su salud emocional y en su bienestar”

Una de las actividades incluidas en el Programa Radars del Ayuntamento de Gandia

Una de las actividades incluidas en el Programa Radars del Ayuntamento de Gandia / Levante-EMV

Sergi Sapena

Gandia

El Ayuntamiento de Gandia, a través del Área de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida, continúa avanzando en el desarrollo del Proyecto Radars, una iniciativa orientada a la prevención, detección e intervención de la soledad no deseada en las personas mayores del municipio.

Con el objetivo de consolidar y ampliar su red ciudadana, se ha presentado el itinerario formativo del voluntariado Radars Gandia, dirigido a todas aquellas personas que quieran sumarse al programa y colaborar en la lucha contra el aislamiento social de las personas mayores.

Desde el departamento municipal que dirige la concejala Liduvina Gil se ha invitado a la ciudadanía a participar como personas voluntarias. El único requisito es dedicar dos horas semanales a realizar llamasdas telefónicas de acompañamiento a personas mayores que viven solas, con el objetivo de ofrecerlos apoyo emocional, información sobre actividades locales y, sobre todo, promover la creación de un vínculo de proximidad que ayude a prevenir el aislamiento.

La concejala delegada del Área de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida, Liduvina Gil, ha señalado que el Programa Radars Gandia pretende "poner en valor la fuerza de la ciudadanía de Gandia y su compromiso", y añade que ser voluntario o voluntaria en esta interesante iniciativa "significa regalar tiempo a nuestras personas mayores, y esto tiene un impacto directo en su salud emocional y en su bienestar". "Animamos todas y todos a sumarse en esta red solidaria, porque con pequeños gestos podemos hacer grandes cambios”.

Noticias relacionadas y más

Las sesiones formativas tendrán lugar en el Centre Associatiu Joan Climent, situado en la plaza de les Xocolateres de Gandia, y se desarrollarán los viernes entre los meses de octubre y noviembre. El ayuntamiento ha informado que las personas interesadas a formar parte de la red de voluntariado Radars Gandia pueden ponerse en contacto a través del correo electrónico radarsgandia@gmail.com o del teléfono 631 996 929.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents