Gandia y Oliva suspenden la procesiones cívicas del 9 d'Octubre

Los ayuntamientos de Gandia y Oliva han anunciado este mediodía que suspenden las procesiones cívicas que desde hace años se organizaban por las calles de ambas ciudades para celebrar el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

En el caso de Oliva, el acto consistía en la asistencia de autoridades y representantes de asociaciones, así como de los ciudadanos que lo deseen, hasta el monumento al rey Jaume I, situado en el paseo del mismo nombre. Allí, entre la interpretación del Himno Regional y las danzas populares, se depositaban coronas de flores o laurel en honor del monarca fundador del Reino de València. A la vista de que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado alerta naranja para este jueves, el ayuntamiento olivense ha decidido no solo suspender este acto, sino toda la programación prevista para el 9 d'Octubre.

En Gandia, en cambio, queda suspendida la procesión cívica que acompañaba a la senyera en un recorrido con salida y llegada en el ayuntamiento y que el año pasado alcanzó un tramo del paseo de les Germanies.

La decisión municipal, adoptada durante una reunión del Centro de Coordinación Municipal de Emergencias, ha sido mantener el acto cívico que tenía lugar en patio de armas del Palau Ducal, pero en este caso se hará en el salón de plenos, en formato reducido, a las 11 de la mañana.

Según acaban de informar las autoridades locales, el acto consistirá en la interpretación del Himno de Gandia a cargo de la Banda de Beniopa y el tenor Borja Montesinos, seguida de la lectura de un pasaje del 'Llibre dels Fets' por parte de los niños y niñas del Consell de la Infància y del alumnado de la Escola de Teatre Serrano. Para finalizar, se interpretará el himno de València por la Banda de Beniopa y el tenor Borja Montesinos, mientras los niños realizan la ofrenda de la corona de laurel a la imagen de Jaume I.

Por otro lado, el consistorio de la capital de la Safor ha puesto en marcha el dispositivo preventivo y se han activado todos los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de condiciones meteorológicas.

Desde el consistorio se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones básicas: evitar desplazamientos innecesarios y zonas bajas o propensas a inundaciones; no atravesar calles ni caminos inundados o en zonas de riesgo; seguir las indicaciones de las autoridades e informarse únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Gandia y de las administraciones competentes.

En Tavernes de la Valldigna el acto cívico, con reconocimiento a personas del municipio, se mantiene en la Casa de la Cultura.

Numerosos ayuntamientos de la Safor han suspendido todos los actos programados para este jueves que se habían previsto al aire libre, especialmente en aquellos casos que requieren preparativos previos. Otros muchos que tienen lugar en espacios cerrados siguen en los programas, aunque todo dependerá de la intensidad de las lluvias que se anuncian para mañana y no se descarta que, en caso de que sean muy fuertes, también estas celebraciones quedan anuladas o aplazadas.