Oliva aplaza el XIII Gran Fons de este jueves ante la previsión de lluvias

La nueva fecha de la carrera se comunicará próximamente a través de la organización

Una imagen de la prueba popular del pasado domingo en Ròtova

Una imagen de la prueba popular del pasado domingo en Ròtova / Circuit Safor-Valldigna

Salva Talens

Gandia

La organización del XIII Gran Fons Ciutat d'Oliva y el ayuntamiento de la ciudad han decidido aplazar la carrera prevista para este jueves, 9 d'Octubre, ante la situación de emergencia por lluvias prevista en la comarca de la Safor, y siguiendo las recomendaciones de los servicios de emergencia y protección civil.

Las previsiones meteorológicas anuncian intensas precipitaciones que podrían comprometer la seguridad de las personas participantes, del público y del personal voluntario, así como dificultar el correcto desarrollo del evento y del dispositivo de emergencias.

La nueva fecha de celebración se comunicará próximamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Oliva y de la organización de la prueba, décima puntuable para el VIII Circuit de Carreres Populars Caixa Popular Safor Valldigna.

Los organizadores agradecen la comprensión de todas las personas inscritas y lamentan las molestias ocasionadas.

