Las Sociedades Musicales de la Comunitat eligen Oliva para celebrar su 57.ª Asamblea General

El presidente de la Asociación Artístico Musical, Juan Carlos Morera, la concejala de Música, Silvia Castillo y la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, han presentado la programación de actos prevista para celebrar la 57.ª Asamblea General de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, programada el 25 de octubre en la ciudad olivense.

El programa, organizado conjuntamente por la AAMO y el Ayuntamiento de Oliva, incluye una recepción de bienvenida, que contará con la participación del Grup de Danses Raval i Vila y la Colla Sarabanda de Dolçainers i Tabaleters de Oliva, así como un homenaje a las sociedades afectadas por la Dana el octubre de 2024, a cargo de nuestra Banda Sinfónica y con la colaboración de la Muixeranga de la Safor.

La Asamblea tendrá lugar en el Centre Polivalent a lo largo de toda la mañana e incluirá la proclamación de los Premios Euterpe, el Àngel Asunción a la Dedicación a su Sociedad Musical, a la Participación federal, a la Institución o empresa pública o privada, a la Igualdad de género en el ámbito de la música y el premio Extraordinario. A mediodía, habrá una comida asamblearia y, por la tarde, se celebrará un Encuentro de Bandas de la Safor-Valldigna en Benirredrà.

El viernes 24 de octubre, a las 19 horas y en la Biblioteca de l'Envic, se ofrecerán dos conferencias. El sábado 25, a las 9.00 horas y en el paseo de Antonio Mestre (frente al Centro Polivalente), se hará la recepción. A las 10 horas tendrá lugar una visita turística guiada para los acompañantes de los asamblearios, por el centro histórico y a cargo de la Concejalía de Turismo. A las 13.30 horas frente al Polivalent, tendrá lugar el Homenaje a las sociedades musicales afectadas por la DANA.