Tigres de Gandia hace historia con su ascenso a la máxima categoría del béisbol español

Hito histórico de Tigres de Gandia en el deporte del béisbol al consumar el ascenso a la División de Honor Oro, la máxima categoría nacional, como campeón de España de la división de Plata.

El equipo de la Safor consigue este éxito en la fase final disputada en Catalunya (Viladecans y Gavà), del 2 al 5 de octubre, entre los 48 equipos que han competido en la División de Honor Plata en todo el territorio nacional divididos en 8 grupos, formados cada uno de ellos por una o más provincias o comunidades autonómicas.

La Liga de Plata en el Grupo Este empezó el pasado mes de marzo en la Comunitat Valenciana con la participación de Tigres. El conjunto gandiense mostró un incontestable dominio en la primera fase, adjudicándose el título de su grupo tras ganar todos sus partidos.

Como campeón de su grupo, se ganó la plaza para la fase final de ascenso en Cataluña, del que ha salido también campeón con unos números impresionantes.

Tigres ha demostrado una excepcional forma física y mental a lo largo de todo el torneo, superando a sus rivales en una fase final caracterizada por la alta competitividad a lo largo de las 18 horas de juego (6 partidos) durante algo más de tres días de competición que ha durado. En la gran final, Tigres fue capaz de batir al CB Barcelona por 10 carreras a 9.

Cabe destacar los dos premios individuales del Campeonato de España de Béisbol 2025: al mejor pitcher: Cristopher Báez Mercedes (1.13 ERA y 14 SO) y el MVP logrado por Yoisnel Camejo Delgado.

La consecución del campeonato es el resultado de una temporada de arduo trabajo y dedicación por parte de jugadores, cuerpo técnico y directiva.

La Federación de la Comunitat Valenciana de Béisbol y Sófbol (FCVBS) expresa su más sincera felicitación a los Tigres de Gandia por su espectacular logro y les desea el mayor de los éxitos en su nueva andadura en la División de Honor Oro. ¡Enhorabuena, campeones!