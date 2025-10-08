La UE Benifairó de la Valldigna pasa a la 3ª ronda de La Nostra Copa por penaltis

Sergi Mifsud se lo merecía. El capitán de la UE Benifairó ha estado año y medio sin jugar por lesión y después de ese calvario es el autor del gol que clasifica a su equipo para la tercera ronda de La Nostra Copa en el partido de la segunda eliminatoria disputado este martes en la localidad de la Valldigna.

El futbolista local marca el penalti decisivo en una tanda que finaliza con triunfo benifaironero (4-3), después del empate, 1-1, al término de los 90 minutos.

El choque entre la UE Benifairó y el CF Cullera, ambos de Segunda FFCV, ha sido el primero de la segunda fecha del torneo copero.

Sergi Mifsud, de blanco, en el partido de su reaparición tras mucho tiempo lesionado / UE Benifairó

Este miércoles, 8 de octubre, juegan en Rótova el equipo local, de 2ª FFCV, contra el CE la Font d'en Carròs, de Primera FFCV. A las 20 horas es el encuentro.

Para el jueves, 9 d'Octubre, hay programados varios encuentros: a las 11 horas CF Miramar (2ª FFCV) contra CF Gandia, de Primera FFCV, en el Municipal El Molí.

También juega el CF Simat (Primera FFCV) en Rafelguaraf (2ª FFCV) a las 17 horas; la UD Portuarios Disarp (2ª FFCV) recibe en el Grau de Gandia al Pego CF (Primera FFCV) a las 17.30 horas, mientras que a las 18 horas en el Camp El Morer, UD Oliva (Segunda FFCV) contra el CD Dénia, de Primera FFCV.

Tan solo queda un choque para el domingo, 12 de octubre. Es el Villalonga CF vs CF Bellreguard a las 18.30 horas en casa de los "lloberos". Ambos equipos militan en Segunda FFCV.