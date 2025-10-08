Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villalonga acoge el I Encuentro de Marcha Nórdica en la Comunitat Valenciana

Más de 70 participantes disfrutan de una jornada pionera entre deporte, salud y convivencia en la Safor

Los y las participantes en el encuentro / FEMECV

Salva Talens

Gandia

La localidad de Villalonga ha sido la sede del I Encuentro de Marcha Nórdica de la Comunitat Valenciana, organizado por la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana (FEMECV) con la colaboración del Ayuntamiento de Villalonga y la Fundación Vicky Foods. Una cita pionera que reunió a más de 70 practicantes de diferentes clubes y poblaciones, consolidando esta disciplina como una de las apuestas de futuro de la federación.

La jornada arrancó con una ruta de dos horas y media por la Vía Verde del río Serpis, un recorrido de gran belleza natural donde los bastones se mezclaron con el sonido de las cascadas y la naturaleza. El itinerario incluyó estiramientos previos y posteriores, reforzando la importancia de la técnica y la salud en la práctica de la marcha nórdica.

Imagen del taller teórico de la jornada / FEMECV

Tras la ruta, los asistentes participaron en un taller teórico y práctico impartido por la monitora Cristina González de Castro, que repasó los beneficios de la marcha nórdica para la postura corporal, la salud y la socialización. La formación tuvo lugar en la sede de la Fundación Vicky Foods en Villalonga.

El encuentro continuó con una comida popular en el Paseo de Villalonga, gracias al apoyo del Ayuntamiento y la FEMECV, seguida de un sorteo de material deportivo, libros y mapas. La jornada concluyó con un juego de orientación por equipos por las calles del municipio, donde ocho grupos recorrieron lugares emblemáticos resolviendo pruebas de habilidad y destreza en un ambiente festivo.

La FEMECV agradece especialmente el esfuerzo de Pepa Arbona, del Ayuntamiento de Villalonga, y de la Fundación Vicky Foods, así como la implicación de los cinco voluntarios federativos que hicieron posible el éxito de este primer encuentro.

