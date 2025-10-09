9 d'Octubre exprés en Gandia

La celebración del 9 d'Octubre este jueves en Gandia ha sido un visto y no visto. El acto institucional se hace habitualmente al aire libre, en el Pati d'Armes del Palau Ducal, pero la lluvia ha obligado a trasladarlo al salón de plenos del ayuntamiento.

En la capital de la Safor la falta de consenso político por la señas de identidad obliga, desde hace más de veinte años, a hacer un formato reducido y de mínimos, sin discursos de los portavoces municipales y con una corta procesión cívica con la Senyera.

Banda del Centre Musical de Beniopa. / J.C.

Ese 9 d'Octubre se ha tenido que adaptar esta vez a cubierto, eliminando la procesión y las danzas populares. Pero, al menos, sí que se optó por honrar el Día de la Comunitat Valenciana y no se suspendió, como ha pasado en otros municipios de la comarca.

El evento ha durado apenas veinte minutos, y ha transcurrido tal y como estaba previsto. Empezó a las once de la mañana con la interpretación del “Himno de Gandia” a cargo de la banda del Centre Musical de Beniopa, dirigido por Iván González, y el tenor Borja Montesinos.

Escenificación de la conquista de Bairén. / J.C.

Le siguió de la lectura del pasaje del “Llibre dels Fets” que rememora la rendición del Castillo de Bairén a las tropas del rey Jaume I, a cargo de tres niños del Consell de la Infància, mientras tres actores adultos de la Escola del Teatre Serrano interpretaban el pasaje. A continuación, los niños depositaron una corona de laurel ante una imagen del Conquistador. Y se cerró con el himno de la Comunitat Valenciana, de nuevo por parte del tenor y la banda.

El tenor Borja Montesinos. / J.C.

Por otra parte, el miércoles por la tarde el tiempo sí permitió celebrar el 9 d'Octubre en el Grau de Gandia, una celebración que consistió en la entrega de premios de un concurso escolar de redacciones, ofrenda de las diferentes asociaciones del barrio al rey Jaume I, depositando claveles naranjas ante el retrato del monarca, interpretación del himno de la Comunitat Valenciana y un recital de "dolçaina i tabal".