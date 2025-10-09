El CE la Font sigue en La Nostra Copa a costa del CE Ròtova y la FFCV aplaza los partidos de este jueves

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana anuncia el aplazamiento de todos los partidos programados para este jueves, 9 de octubre, festividad de la Comunitat Valenciana, en las provincias de Valencia y Alicante con motivo de la alerta naranja decretada por AEMET.

La suspensión afecta a eliminatorias de La Nostra Copa -masculina y Valenta-, encuentros aplazados de jornadas anteriores y otros adelantados a la jornada del fin de semana.

En la comarca de la Safor se aplazan los partidos de La Nostra Copa masculina CF Miramar (2ª FFCV) contra CF Gandia, de Primera FFCV, en el Municipal El Molí; CF Simat (Primera FFCV) en Rafelguaraf (2ª FFCV); la UD Portuarios Disarp (2ª FFCV) ante el Pego CF (Primera FFCV) y UD Oliva (Segunda FFCV) contra el CD Dénia, de Primera FFCV.

Tan solo queda un choque para el domingo, 12 de octubre que, de momento, se mantiene. Es el Villalonga CF vs CF Bellreguard a las 18.30 horas en casa de los "lloberos". Ambos equipos militan en Segunda FFCV.

En La Nostra Copa Valenta se aplaza el partido que debía jugar en Ontinyent el equipo femenino de Primera FFCV Valenta del CF Gandia.

El choque que sí se ha disputado este miércoles es el CE Ròtova (Segunda FFCV) contra el CE la Font d'en Carròs (Primera FFCV). El conjunto fontero se clasifica para la tercera ronda por penaltis (5-6), después de que al final de los 90 minutos se llegara con el resultado de empate 1-1.

En el CE la Font destaca el debut de dos juveniles, Pablo Isnardo y Aarón Clemente, que, además, convirtieron en gol los penaltis que les tocó lanzar en la tanda decisiva.

Cabe recordar que también está clasificado para la 3ª ronda la UE Benifairó de la Valldigna, que ha superado al CF Cullera en los penaltis en el encuentro disputado el martes.