Se confirman la fecha y el horario del partido de Proinbeni UpB Gandia en la Copa de España

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se prepara esta semana, (este jueves había doble sesión de entrenamientos), para el segundo partido de la Liga de Segunda FEB que debe disputar este domingo, 12 de octubre.

El primer equipo gandiense visita la cancha del primer líder del campeonato, Amics Castelló, en un choque programado a las 12 horas del domingo. Ambos conjuntos saldaron con éxito la jornada inaugural, pero los castellonenses marchan por delante por mayor diferencia de puntos a favor y en contra.

El conjunto de Alejandro Mesa no debe estar solo en la capital de la Plana, ya que el club ha fletado un autobús para que la afición pueda disfrutar de la 2ª jornada de Liga

El viaje más la entrada al Pavelló Ciutat de Castelló cuestan 20€. La salida sería a las 08:30h desde el Pabellón Municipal de Gandia. Las personas interesadas deben formalizar sus reservas al 648 86 06 87 (Juanma).

Por otro lado, ya se conoce el día y la hora del partido único de la ronda de 1/16 de final de la Copa de España que Proinbeni debe disputar frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.

Será el miércoles, 22 de octubre, a las 20.30 horas, en el Palacio Municipal de Deportes León. El ganador de esta encuentro-eliminatoria se enfrentará a Logroño o Cáceres, también equipos de Segunda FEB, en octavos de final.