El Corriol Oliva Tennis Taula clasifica a cuatro de sus palistas en la final autonómica

Este sábado se disputa en Requena el torneo absoluto autonómico Top16 de tenis de mesa, tanto en categoría masculina como femenina, y una vez más allí estará compitiendo de manera muy destacada el Corriol Oliva Tennis Taula con cuatro representantes.

Víctor Pellicer y Enric Malonda en la competición masculina y Julia Malonda y Zoe Peiró en femenina, tratarán de alzarse con la victoria final en tan prestigioso torneo autonómico tras clasificarse para disputar su fase final.

Júlia Malonda y Zoé Peiró / CE Corriol Oliva

Cabe destacar que Víctor Pellicer accede de manera directa debido a su muy destacada posición en el ranking autonómico, mientras que sus compañeros Enric, Julia y Zoe compiten tras conseguir brillantemente plaza en el campeonato clasificatorio disputado hace escasas semanas en La Pobla de Vallbona.

Que el club olivense coloque a cuatro de sus palistas entre los 32 participantes en la final autonómica es una muestra muy clara de su nivel como club de referencia en el tenis de mesa valenciano.