El Corriol Oliva Tennis Taula clasifica a cuatro de sus palistas en la final autonómica
La competición se disputa este sábado en la localidad de Requena
Este sábado se disputa en Requena el torneo absoluto autonómico Top16 de tenis de mesa, tanto en categoría masculina como femenina, y una vez más allí estará compitiendo de manera muy destacada el Corriol Oliva Tennis Taula con cuatro representantes.
Víctor Pellicer y Enric Malonda en la competición masculina y Julia Malonda y Zoe Peiró en femenina, tratarán de alzarse con la victoria final en tan prestigioso torneo autonómico tras clasificarse para disputar su fase final.
Cabe destacar que Víctor Pellicer accede de manera directa debido a su muy destacada posición en el ranking autonómico, mientras que sus compañeros Enric, Julia y Zoe compiten tras conseguir brillantemente plaza en el campeonato clasificatorio disputado hace escasas semanas en La Pobla de Vallbona.
Que el club olivense coloque a cuatro de sus palistas entre los 32 participantes en la final autonómica es una muestra muy clara de su nivel como club de referencia en el tenis de mesa valenciano.
