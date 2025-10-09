La dana 'Alice' ya ha llegado a la Safor

Durante toda la noche apenas ha llovido en la Safor, pero a primera hora de la mañana esta comarca, que está en nivel naranja de alerta por fuertes precipitaciones, ha comenzado a notar los efectos de la dana 'Alice', que amenaza con causar problemas, como ya ocurrió el lunes de la semana pasada con fortísimas lluvias que acumularon más de 200 litros por metro cuadrado en la zona del Mondúber.

La dana 'Alice', que lleva nombre propio precisamente porque puede ser muy intensa y con potencial de causar daños, no ha pillado desprevenidos a los ayuntamientos y a los servicios de emergencia. Desde hace días ha habido preparativos, y llamadas a la precaución, para prevenir a los ciudadanos y recomendar lo de siempre: Evitar desplazamientos innecesarios y, sobre todo, alejarse de cauces de ríos y barrancos, así como de zonas que se inundan con facilidad. Ante cualquier situación de riesgo, hay que llamar al 112 de Emergencias.

Inspección de las bombas contra inundaciones en la playa de Xeraco. / Levante-EMV

Afortunadamente, esta jornada es festiva, de manera que se ha visto muy poco movimiento de vehículos por las carreteras y las calles. Igualmente, los ciudadanos apenas han salido de casa más que para el habitual café matinal, cuando todavía no llovía en ciudades como Gandia. Mañana viernes, además, tampoco es día lectivo en muchos pueblos, dado que los maestros han optado por hacer puente en esta festividad del 9 d'Octubre y las aulas no volverán a abrir hasta el lunes.

Muchos municipios han estado preparándose para esta situación. Según señalan los respectivos ayuntamientos, en Xeraco no solo está en alerta la Policía Local, sino que equipos de operarios municipales han estado revisando durante los últimos días los sistemas de bombas que sacan el agua de la playa para evitar que la zona urbana se inunde. De momento no ha hecho falta su activación.

Barreras de arena para proteger las zonas urbanas inundables en la playa de Tavernes de la Valldigna. / Levante-EMV

No muy lejos de allí, en la vecina Tavernes de la Valldigna, el consistorio ha situado montones de arena para proteger la zona urbana del mar, en el caso de que el temporal pudiese generar un oleaje que rebase las motas y penetre en las calles.

La inmensa mayoría de los actos de este 9 d'Octubre organizados por ayuntamientos y asociaciones al aire libre han quedado aplazados o suspendidos, entre ellos las procesiones cívicas de Gandia y Oliva. También el desfile de Tavernes de la Valldigna en el que se representa la entrada a caballo del rey Jaume I. Es evidente que los que se han mantenido tampoco se harán si la precipitación es intensa. Actuaciones y actos cívicos de la festividad de la Comunitat Valenciana que tienen lugar a cubierto sí se han mantenido en muchos casos.

30 litros ya acumulados en Tavernes de la Valldigna

Hasta las 9.30 de la mañana de este miércoles, la lluvia acumulada desde anoche ya alcanza los 30 litros por metro cuadrado en Tavernes de la Valldigna, con episodios de torrencialidad. En Benifairó de la Valldigna, justo al lado, el acumulado supera los 23 litros. También en Gandia, donde se han medido 13 litros en el centro de la ciudad, el agua cae con fuerza de forma intermitente. El ambiente general se mantiene muy adverso, con cielo completamente encapotado y amenaza de que 'Alice' siga descargando agua.