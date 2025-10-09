Gandia es la sede del I Torneo Sin Hogar Cáritas Comunitat Valenciana

El Estadio Guillermo Olagüe de Gandia acoge el I Torneo Sin Hogar Cáritas, organizado por Cáritas Interparroquial de Gandia con la participación de los equipos de fútbol de las tres Cáritas Diocesanas de la Comunitat Valenciana: Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante y Valencia, además del equipo local de Gandia. Será el martes 14 de octubre, de 10:30 a 17:00 h,

Bajo el lema "Soñamos jugando", este torneo se propone ser un espacio colectivo de convivencia, integración y visibilización, en el que se prevé la asistencia de alrededor de 250 personas, entre jugadores, voluntariado y público.

La iniciativa forma parte del proyecto "Fútbol para la inclusión y el cambio", que utiliza el deporte como herramienta para favorecer la inserción social de personas sin hogar y en situación de exclusión, acompañando a los participantes en su proceso de transformación personal y sensibilizando a la sociedad sobre la capacidad del deporte como espacio de encuentro y ciudadanía.

"El torneo no será un fin en sí mismo, sino un medio para trasladar valores como el respeto, la constancia, la disciplina, el juego limpio, el trabajo en equipo y la superación personal", explica la directora de Cáritas Interparroquial de Gandia, Maite Boscá.

"Al hacer visibles estos valores en un evento comunitario, se espera un efecto multiplicador: los participantes reforzarán su autoestima y motivación, y la sociedad recibirá un mensaje transformador sobre la inclusión", agrega.

El voluntariado de Cáritas Gandia jugará un papel esencial en la organización, acompañando a los jugadores, coordinando la logística y asegurando que cada detalle del torneo esté cuidado. Su implicación convertirá este encuentro en una verdadera práctica de voluntariado social, educativo y deportivo, donde la entrega y la solidaridad se transformarán en oportunidades de inclusión para las personas más vulnerables.

El impacto social previsto del torneo se reflejará en distintos niveles:

• Personal: refuerzo de la autoestima y protagonismo activo en un espacio de reconocimiento.

• Comunitario: sensibilización, ruptura de estereotipos y visibilidad de las personas en situación de exclusión.

• Institucional: fortalecimiento de la red de Cáritas en la Comunitat Valenciana y creación de sinergias entre distintas diócesis.

Por parte del Ayuntamiento de Gandia han participado en la presentación del evento los concejales de Deportes, Sanidad y Bienestar Social, además del responsable del Área de Inclusión del CF Gandia, Toni Marcos.

Cáritas, representada por su directora, agradece al CF Gandia su apuesta por el deporte inclusivo y su compromiso social, así como a la Fundación La Caixa, Vicky Foods, Asociación Fideuà de Gandia y PCS, por haber hecho posible la celebración de este evento.