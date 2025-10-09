Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gandia es la sede del I Torneo Sin Hogar Cáritas Comunitat Valenciana

Deporte, inclusión y transformación social se unen en el Estadio Guillermo Olagüe el 14 de octubre

La presentación del evento ha tenido lugar este miércoles

La presentación del evento ha tenido lugar este miércoles / Cáritas Gandia

Salva Talens

Gandia

El Estadio Guillermo Olagüe de Gandia acoge el I Torneo Sin Hogar Cáritas, organizado por Cáritas Interparroquial de Gandia con la participación de los equipos de fútbol de las tres Cáritas Diocesanas de la Comunitat Valenciana: Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante y Valencia, además del equipo local de Gandia. Será el martes 14 de octubre, de 10:30 a 17:00 h,

Bajo el lema "Soñamos jugando", este torneo se propone ser un espacio colectivo de convivencia, integración y visibilización, en el que se prevé la asistencia de alrededor de 250 personas, entre jugadores, voluntariado y público.

La iniciativa forma parte del proyecto "Fútbol para la inclusión y el cambio", que utiliza el deporte como herramienta para favorecer la inserción social de personas sin hogar y en situación de exclusión, acompañando a los participantes en su proceso de transformación personal y sensibilizando a la sociedad sobre la capacidad del deporte como espacio de encuentro y ciudadanía.

"El torneo no será un fin en sí mismo, sino un medio para trasladar valores como el respeto, la constancia, la disciplina, el juego limpio, el trabajo en equipo y la superación personal", explica la directora de Cáritas Interparroquial de Gandia, Maite Boscá.

"Al hacer visibles estos valores en un evento comunitario, se espera un efecto multiplicador: los participantes reforzarán su autoestima y motivación, y la sociedad recibirá un mensaje transformador sobre la inclusión", agrega.

El voluntariado de Cáritas Gandia jugará un papel esencial en la organización, acompañando a los jugadores, coordinando la logística y asegurando que cada detalle del torneo esté cuidado. Su implicación convertirá este encuentro en una verdadera práctica de voluntariado social, educativo y deportivo, donde la entrega y la solidaridad se transformarán en oportunidades de inclusión para las personas más vulnerables.

El impacto social previsto del torneo se reflejará en distintos niveles:

• Personal: refuerzo de la autoestima y protagonismo activo en un espacio de reconocimiento.

• Comunitario: sensibilización, ruptura de estereotipos y visibilidad de las personas en situación de exclusión.

• Institucional: fortalecimiento de la red de Cáritas en la Comunitat Valenciana y creación de sinergias entre distintas diócesis.

Por parte del Ayuntamiento de Gandia han participado en la presentación del evento los concejales de Deportes, Sanidad y Bienestar Social, además del responsable del Área de Inclusión del CF Gandia, Toni Marcos.

Cáritas, representada por su directora, agradece al CF Gandia su apuesta por el deporte inclusivo y su compromiso social, así como a la Fundación La Caixa, Vicky Foods, Asociación Fideuà de Gandia y PCS, por haber hecho posible la celebración de este evento.

