Un llibre sobre la massificació turística guanya el premi 'La paraula imaginada' de la Font d'en Carròs
La mallorquina Laura Aba Amer proposa en el seu primer llibre una experiència visual i interactiva sobre un tema de màxima actualitat
El guardó compta enguany amb el suport de la Fundació Francisco Brines
Levante-EMV
Aquest dimarts, durant el tradicional Sopar Estellés celebrat a la Font d’en Carròs, s’ha fet públic el veredicte del Premi “La Paraula Imaginada”, que enguany arriba a la quarta edició. El guardó, convocat per l’Ajuntament de la Font d’en Carròs, amb el Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València, l’editorial Edicions del Bullent i, com a novetat d’aquesta edició, de la Fundació Francisco Brines.
L’obra guanyadora ha estat 'On és na Margalida?', de Laura Aba Amer, un llibre-joc il·lustrat que combina risografia i serigrafia per oferir una experiència visual i interactiva al voltant d’un tema d’actualitat: la massificació turística. A través de diverses escenes ambientades en localitzacions mallorquines els lectors han de trobar la protagonista, na Margalida, amagada entre la multitud. La dificultat de trobar-la simbolitza la situació dels residents que viuen envoltats de turistes, una metàfora amable però potent sobre la pèrdua d’identitat i la pressió turística a l’illa.
Laura Aba Amer, nascuda a Mallorca, és artista visual i il·lustradora. Graduada en Belles Arts, actualment cursa el Màster de Disseny i Il·lustració a la Universitat Politècnica de València. La seua trajectòria artística s’ha centrat en l’àmbit de la gràfica, buscant un equilibri entre tècniques digitals i analògiques, i utilitzant la il·lustració com a llenguatge narratiu per transmetre emocions i valors. Inspirada per la conservació de l’entorn i la cultura balear, 'On és na Margalida?' és el seu primer llibre.
En rebre el premi, Laura Aba ha dit que se sent "plenament honrada i il·lusionada per haver rebut el Premi La Paraula Imaginada, un reconeixement que dona suport a la llengua, l’art i la cultura, i que suposa un gran impuls per a la meva carrera com a il·lustradora. El projecte és fruit de l’amor per una cultura pròpia, i crec que quan es fan les coses amb el cor i amb fidelitat al que un creu, sorgeixen propostes sinceres. Espere que es gaudeixi tant del llibre com jo he gaudit creant-lo.”
El premi està dotat amb 6.000 euros i la publicació de l’obra a càrrec d’Edicions del Bullent. Enguany, el jurat ha valorat 22 propostes de gran qualitat. Ha estat format per Celia Escrivà, regidora de Cultura de la Font d'en Carròs; Rosa Mascarell Dauder, escriptora i secretària de la Fundació Francisco Brines; Núria Sendra, editora; i els professors del Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts de la UPV Rubén Tortosa i Rosa del Toro.
En edicions anteriors, el premi ha reconegut obres com 'L’aventura', de Roser Rovira i Robert Garcia (2024), un àlbum que reivindica el valor de les persones grans i denuncia l’edatisme; 'Un secret', d’Anna Roig Llabata, que explora el poder de les paraules; i 'La Pau', distingit també amb el Premi al Millor Llibre Il·lustrat de la Generalitat Valenciana.
