El RRRR! Festival d’Art i Reciclatge de Gandia arriba a la desena edició: Consulta la programació de 2025
Del 18 al 30 d'octubre es celebra una iniciativa de La Casa Calba que procura conscienciar sobre l’emergència climàtica a través de l’art
Les activitats tindran lloc al Teatre del Raval de Gandia
LaCasaCalba celebra al Teatre del Raval de Gandia el 10é RRRR! Festival d’Art i Reciclatge, del 18 al 30 d’octubre de 2025. És tracta d'una edició molt especial per a commemorar deu anys d’activisme mediambiental a través de les arts.
La programació s’iniciarà el dissabte 18 d’octubre amb el nou espectacle d’Amores Grup de Percussió, una de les formacions valencianes de música contemporània més internacionals i veteranes de l'escena estatal. "Re-ci-clart" és una aposta per la sostenibilitat i la reutilització d’elements quotidians. El concert començarà a les 19 hores i tindrà una entrada anticipada de 8 euros i de 10 euros en taquilla.
Però abans, a les 17 hores, hi haurà tres tallers gratuïts, impartits pel músic i lutier argentí, Ángel Di Stéfano, qui presentarà el seu nou projecte, una doble arpa diatònica (DAT); el creador valencià Martí Guillem amb la instal·lació audiovisual i d’art sonor "Dlight Für Alle", articulada amb components elèctrics, botons arcade i materials reciclats; i el trio saforenc Factoria Artis3, el qual animarà als assistents a crear instruments amb envasos recuperats. És imprescindible inscriure’s prèviament als tallers escrivint un correu a info@lacasacalba.org.
També amb entrada lliure, el públic podrà gaudir de la peça escènica participativa "Estació Espacial P&P", de la Companyia Sonora. Un projecte inclusiu resultant de la investigació musical amb un grup integrador de diferents comunitats lingüístiques, entre persones sordes i oients, combinant el llenguatge del so, el joc i el moviment. Està dirigit per Francesc Burgos (El Triangulista i La POP), i hi participen també Andrés Blasco (Dr. Truna) i Santiago Tormos (La POP).
El següent dissabte, 25 d’octubre, es reprendrà la programació del festival amb la celebració, durant tot el dia, del "Bateig Sonor per a un Edifici (De)construït", per tal de donar a conèixer el projecte d’eco-rehabilitació de l’edifici del Teatre del Raval a través d’una sèrie d’actuacions als diferents espais que el públic visitarà seguint un itinerari.
A les 13 hores, els visitants podran accedir a la Cambra per a tastar el nou projecte de Jordi Sapena, "Salve Monster"’, un espectacle que connecta la música minimalista i la botànica. Mentrestant, des de les 11 hores, podran jugar amb la instal·lació "Dlight Für Alle" i participar en l’experiència immersiva "Estació Espacial P&P".
Després d’un dinar de proximitat a càrrec del cuiner Pep Gomaris, i amb opció vegetariana, tindrà lloc el taller "Músicas Brutas", de Cuneta, inspirat en l’Art Brut. I de 17.30 a 20 hores, serà el torn de Llorenç Barber, Monserrat Palacios, Dr. Truna, Cuneta, Martí Guillem i la Companyia Sonora.
El polifacètic artista aieloner Llorenç Barber, pioner en la concepció de l’art sonor a Europa, farà una intervenció bioclimàtica amb el seu campanar portàtil. L’etnomusicòloga mexicana Montserrat Palacios, especialitzada en cants de tradició oral i antropologia sonora, interpretarà "un duet per a tetera i veu" de la seua autoria. Dr. Truna, possiblement un dels artistes valencians més internacionals en relació a la música experimental i l’art sonor, realitzarà una peça sonora electroacústica amb la seua guitarra modificada "Globotarra" i l’escultura audiovisual "Toro cósmico".
Alba Murcia i Vicent Pelechano (Cuneta) aproparan la improvisació lliure i l’experimentació sonora a tots els públics, incorporant instruments electrònics com el theremin, els loops i els sintetitzadors. Martí Guillem convidarà a reflexionar sobre la relació entre la tecnologia, el joc i la sostenibilitat, entenent la reutilització de materials com un motor de noves formes de creació col·lectiva. I la Companyia Sonora farà una improvisació amb les torres sonores de la instal·lació EEP&P.
L’entrada anticipada per a tindre accés a totes les activitats del 25 d’octubre té un cost de 10 euros, i de 12 euros en taquilla. Per assistir al dinar també cal adquirir els tiquets prèviament. Però qui sols vulga gaudir de les activitats matinals, incloent el concert de Sapena, podrà adquirir una entrada al web del festival per 8 euros (10 euros en taquilla).
Tant l’actuació d’Amores Grup de Percussió, com la de Jordi Sapena, formen part del Circuit Viu, impulsat per l’Associació Valenciana de Sales de Música en Directe, EnViu!
A més de la programació d’aquests dos dissabtes, el festival acollirà dos espectacles en Campanya Escolar al Teatre del Raval: Plàstic-tic-tic! d’El Triangulista, del 20 al 24 d’octubre, i Ferrament(r)es de La República del Lápiz, del 28 al 30 d’octubre.
I el 28 i 29 d’octubre, al CEFIRE, Ferran Benavent (La República del Lápiz) impartirà el curs-taller per a docents d’Infantil i primer cicle de Primària "RRRR: Art, reciclatge i creativitat. Teatre d'objectes", amb l’objectiu de sensibilitzar sobre l’ús creatiu i pedagògic dels materials reciclats.
La primera tinenta d’alcaldia i regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Emergència climàtica, Alícia Izquierdo, acompanyada de l’edil de Cultura, Balbina Sendra i de la representant de La Casa Calba, Isabel Cogollos, han presentat la programació.
«Ja fa 10 anys i sembla que va ser ahir, i cada any va augmentant la programació i va venint més gent, s’enriqueix any rere any. Hi ha famílies i assistents que són fixes, és a dir, estan esperant realment que arribe aquest festival que es desenvolupa dins del Teatre del Raval, als seus voltants, al carrer. El fet de posar el focus en la problemàtica dels residus des d'una perspectiva crítica, lúdica i participativa, ha comptat des del principi amb el nostre suport», ha destacat Izquierdo.
«A mi sempre m'agrada destacar i donar-les gràcies, sobretot a la Casa Calba, perquè Gandia culturalment té moltíssima programació, 365 dies a l'any, però sí que és cert que les propostes de la Casa Calba són sempre sorprenents, actuals, contemporànies, d'una qualitat màxima. Així que jo sempre agraïsc els esforços que fan per donar-nos aquesta programació tan diferent i especial que ens ajuda a conscienciar en allò que és tan important com és la sostenibilitat, no només la sostenibilitat mediambiental sinó també la social», ha comentat Sendra.
Enllaços d’interés:
Programació completa: https://rrrrfestival.org/
Entrades anticipades i tiquets del dinar: https://teatreravalgandia.koobin.com/
Inscripcions als tallers: info@lacasacalba.org
Suscríbete para seguir leyendo
- Un atropello mortal corta durante una hora el tráfico de trenes entre Gandia y Xeraco
- Arranca una de las obras más esperadas de Oliva y Pego
- Gandia se suma a la construcción de vivienda industrializada
- Un joven olivense, en la cima de la repostería mundial
- Dos versiones (políticas) de la Fira i Festes de Gandia
- La amenaza de lluvia aplaza actos del 9 d'Octubre en la Safor
- Agua en la Seu de Gandia
- Gandia pone restricciones al uso de patinetes