Sanxo Llop y el Gandia Arena priorizan la inversión en el presupuesto de 2025

El Gobierno local de Gandia está ya en plenas conversaciones y análisis para la elaboración de los presupuestos municipales de 2026 y, consiguientemente, estableciendo las prioridades en el empleo del dinero público.

En esa línea, este periódico ha podido saber que dos proyectos estratégicos de la ciudad van a centrar la mayor parte de las inversiones. Por una parte están las obras del polígono industrial de Sanxo Llop, donde se encuentra el hospital, y, por otra, el pabellón Gandia Arena, un gran centro cubierto para la celebración de actos deportivos, culturales, musicales y otros eventos.

En el caso de Sanxo Llop, con una inversión cercana a los 13 millones de euros, la intención de los responsables municipales es que las obras, iniciadas hace ahora un año, no se detengan. La zona, un enorme espacio a disposición de empresas para instalarse, podría estar completamente urbanizada el próximo verano, y ya hay interés de mercantiles por seguir ocupando los solares.

El Gandia Arena, en cambio, es una instalación nueva, que se ubicará junto al campus universitario, con la que el ayuntamiento pretende no solo dar respuesta a los clubes locales, que a veces requieren de espacios más grandes, sino también por servir como polo de atracción para turismo deportivo, de conciertos musicales y todo tipo de eventos.

El Gandia Arena costará al final 18 millones de euros, pero en una primera fase, de 8,5 millones, ya se podría abrir. La intención es que pueda inaugurarse a finales del año 2027.