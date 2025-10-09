Las semifinales esperan a la España de Lorena Figueres en el Europeo Senior Pádel Cup

La selección española de pádel, con la gandiense Lorena Figueres Alario en sus filas, ya está en semifinales del Europeo Senior Pádel Cup, que se disputa en Beniparrell durante esta semana.

El camino del combinado nacional hasta las semifinales ha sido relativamente fácil, tras derrotar a Hungría (5-0) en la primera confrontación y, por idéntico resultado, a Irlanda, en la segunda. España se clasificaba así para la siguiente eliminatoria, que es la de semifinales, al quedar exenta de los cuartos de final por ser cabeza de serie.

Lorena Figueres participó activamente en el triunfo de España ante la selección de Hungría, formando pareja con la sevillana Carolina Gago en la categoría +45, pero no jugó frente a Irlanda.

Este viernes, día 10, toca superar el último escollo para alcanzar la gran final. El rival es Holanda, que ha vencido este jueves a Italia, 4-1.

El sábado 11 de octubre se celebran las finales de todas las categorías, poniendo el broche de oro a una semana de pádel senior del más alto nivel. La competición se desarrolla en las instalaciones del Family Sport Center de Beniparrell.