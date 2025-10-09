Tavernes reivindica la paz y el diálogo con su monumental "Tapís de la Paraula"

Con motivo de la festividad del 9 d'Octubre, la tarde del miércoles Tavernes de la Valldigna presentó el "Tapís de la Paraula", un proyecto tradicional en esta fecha y que es fruto del trabajo del alumnado y equipo directivo del taller de ocupación Millorem Tavernes VII.

Se trata de un mosaico hecho piedra a piedra durante muchos días en los que los autores han tenido que luchar contra las adversidades meteorológicas para poder mostrar esta composición en el paseo del País Valencià.

Se trata de un dibujo que reivindica la paz, el diálogo y la convivencia entre pueblos y culturas. Este año, con un taller con mucha diversidad de nacionalidades, el alumnado leyó una frase, cada uno en su lengua, transmitiendo un mensaje de entendimiento y respeto. El diseño elegido es lo suficientemente elocuente. Coincidiendo con el 9 d'Octubre, aparecen dos reyes, uno cristiano y otro musulmán, frente a frente, pero no en posición de batalla, sino de diálogo. Un mensaje, sin duda, que traspasa épocas y que es especialmente significativo en estos momentos.

En ese acto, la alcaldesa, Lara Romero, y el concejal de Fomento Local, Josep Llàcer, agradecieron el esfuerzo hecho en este diseño y la impronta y dedicación diaria en actuaciones de mejora en las calles de Tavernes de la Valldigna y los espacios paisajísticos de la localidad que lleva a cabo el taller de ocupación Millorem Tavernes VII.