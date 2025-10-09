Tavernes de la Valldigna reconoce a tres personas ilustres en el acto del 9 d'Octubre

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha reconocido este 9 d'Octubre a Esperanza Cucarella Ciscar, Jaume Talens Rodríguez y a José Celestino Pons Duato durante el acto institucional que se ha celebrado a mediodía en la Casa de la Cultura. Un acto en el que el periodista de Levante-EMV, Toni Álvarez Casanova, vecino de Tavernes, ha sido el encargado de leer el manifiesto institucional de este Día de la Comunitat Valenciana pasado por agua.

Esperanza Cucarella Ciscar es comadrona del centro de salud de Tavernes de la Valldigna desde el año 2002, y antes ejerció en Algemesí, Alzira y Gandia después de haber estudiado Enfermería y cursar la especialidad de comadrona. Firme defensora de la lactancia materna, pero siempre poniendo a la madre en el centro, ha aconsejado, apoyado y acompañado a las mujeres de la localidad y a sus familias en un proceso tan importante como es el embarazo y los primeros meses de vida de los bebés.

Otro de los homenajeados ese día ha sido Jaume Talens Rodríguez, quien ha ejercido durante su vida profesional de maestro con especialidad en audición y lenguaje, y además ha sido actor de doblaje de películas y guionista. Fue pionero a introducir el valenciano en la escuela y fue impulsor de los encuentros de escuelas en valenciano en la Ribera y la Safor-Valldigna. Además, durante unos años fue colaborador del periódico Levante-EMV en su edición de la Safor.

José Celestino Pons Duato, el tercer homenajeado en este acto, fue durante muchos años máximo representante del sindicalismo en la comarca, dado que estuvo al frente de CCOO tanto como secretario de organización local, del año 1976 al 1986, como secretario general de la Safor del año 2001 al 2009, entre otros cargos. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna entre 1992 y 1994, músico y miembro de la Associació de Familiars de les Víctimes de la Fossa 112 de Paterna.

En este acto institucional, la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha querido mostrar de forma bien visible su solidaridad con el pueblo palestino, llevando puesto el tradicional pañuelo que identifica a este colectivo, y su rechazo a la masacre que el Ejército de Israel está cometiendo en esa zona.

En su intervención, Romero ha señalado que la jornada del 9 d'Octubre sirve para "celebrar lo que somos como pueblo" y reivindicó el derecho a "mirar hacia adelante con esperanza". La primera autoridad local, refiriéndose a su gesto de llevar el pañuelo palestino, llamó a los asistentes a pensar en "las miles de vidas inocentes que son borradas bajo las bombas" y a "levantar la voz para estar en el lado correcto de la historia".

En el Día de la Comunitat Valenciana, la primera autoridad local también ha reivindicado el valenciano como símbolo de identidad de un pueblo. "Hoy más que nunca tenemos que reclamar que la lengua no puede ser un debate. El valenciano es nuestra voz, nuestra manera de amar, de reír de contar historias y de construir pueblo", concluyendo que "apreciar al valenciano es apreciarnos a nosotros mismos".

También hizo una férrea defensa del valenciano el periodista Toni Álvarez Casanova. En su lectura del manifiesto del 9 d'Octubre se refirió al caso concreto de À Punt, la televisión pública valenciana, reivindicando "respeto" para el trabajo de los profesionales "sin interferencias políticas de ningún tipo" y apostando por una televisión que defienda y difunda la lengua propia. "La cultura, la educación y, por supuesto, la lengua, no tienen que ser una herramienta para dividir, sino para vertebrar el territorio, y concluyó indicando que los valencianos "hemos demostrado sobradamente, ante la adversidad, que somos un pueblo solidario y capaz de ir unido cuando la comunidad nos necesita".

Después de la lectura del manifiesto y la entrega de las distinciones, el acto ha concluido con la actuación musical a cargo de Carme Servà y Josep Casanova.