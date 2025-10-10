Los comercios de Gandia ya pueden adherirse a la campaña de cheques al consumo

La Concejalía de Comercio de Gandia ha abierto el plazo de adhesión para que los comercios locales puedan participar en la nueva edición de la campaña de cheques al consumo. La concejala de Comercio, Elena Moncho, comentó que estos bonos han demostrado ser “una herramienta muy eficaz para impulsar las ventas en el comercio local y para reactivar la economía del municipio”. El periodo de adhesión permanecerá abierto hasta el próximo 19 de octubre.

Los establecimientos interesados podrán presentar su solicitud por vía telemática a través de la Sede Electrónica (trámite G00521) o de manera presencial, mediante cita previa a las oficinas de asistencia en materia de registro.

La campaña consiste en la emisión de bonos de consumo cofinanciados por el ayuntamiento y el cliente. Por cada euro aportado por la persona consumidora, el consistorio aporta otro de igual cuantía, hasta el límite previsto en el presupuesto.

Moncho dijo que el programa “beneficia al pequeño comercio, especialmente a los sectores no alimentarios más afectados por la bajada del consumo, como el textil, el calzado, la salud, la cultura o los complementos”.

Una vez finalizado el periodo de adhesión los cheques estarán disponibles para la ciudadanía a partir del 25 de octubre y podrán utilizarse hasta el 25 de noviembre o hasta agotar existencias. Cada persona empadronada en Gandia podrá adquirir hasta cuatro cheques de 10 euros, con un valor total de 40 euros, que se tendrán que intercambiar en los comercios adheridos.