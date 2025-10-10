La Diputació aprueba ocho nuevos proyectos en la Safor con casi 2 millones € de inversión

El nuevo decreto del Pla Obert de la Diputació de València, el principal programa inversor provincial, ha aprobado ocho nuevos proyectos en siete municipios de la comarca de la Safor, con una inversión total de 1.955.000 euros.

En concreto, el área de Cooperación Municipal que dirige la vicepresidenta primera Natàlia Enguix, ha dado luz verde a dos propuestas solicitadas por el Ayuntamiento de Ador, y a una propuesta en las localidades de Bellreguard, Beniflà, Tavernes de la Valldigna, Miramar, Palmera y Benirredrà, respectivamente.

Uno de los proyectos más importantes aprobados en el nuevo decreto del Pla Obert en la Safor es el cubrimiento del colector de agua situado en el Boulevard Marjaletes de Tavernes de la Valldigna, una actuación que reforzará la red de aguas y que supondrá una inversión de 530.000 euros.

También destaca la obra prevista por el Ayuntamiento de Miramar para cubrir el frontón municipal, para lo cual se van a destinar 529.000 euros.

El otro gran proyecto que tendrá lugar en la Safor es el ambicioso plan del Ayuntamiento de Ador, financiado con 427.000 euros procedentes de la Diputació, para construir viviendas destinadas a alquiler social. También en el actual decreto se ha dado luz verde a la adquisición por parte del consistorio de Ador de una parcela urbana para fines dotacionales por valor de 100.000 euros.

Por su parte, Beniflà podrá acometer los trabajos de mejora de la accesibilidad en la calle San Jaume del municipio, que conllevará un desembolso de 176.000 euros.

Asimismo, Benirredrà destinará 101.000 euros a su proyecto de renaturalización del Parque Puntal del Gat para transformarlo en una zona verde accesible personas de todas las generaciones, y que servirá para mejorar el bienestar del pueblo.

En cuanto a Bellreguard, se ha aprobado su solicitud de 83.000 euros para reformar la pista exterior deportiva del municipio, mientras que en Palmera se va a instalar un elevador hidráulico portátil en la piscina municipal, con el objetivo de que pueda ser usado por personas con movilidad reducida.

La vicepresidenta de la Diputació, Natalia Enguix, destaca las importantes actuaciones que se llevarán a cabo en materia de agua, vivienda social y mejora de instalaciones deportivas, que junto a las obras de urbanismo constituyen el grueso de las actuaciones propuestas por los municipios. "Incentivamos la renovación de las redes de agua potable y en general de todo el ciclo del agua por su importancia para un servicio básico en nuestros pueblos, y los ayuntamientos están respondiendo con responsabilidad y aprovechando esa financiación que ofrece la Diputación para la red hídrica, las zonas verdes y las instalaciones deportivas, en la línea de desarrollo sostenible", señala Enguix.