El gandiense Juan Carlos Crecente, "Mejor Árbitro de Hapkido de la Comunitat Valenciana 2025"

El Palacio Velódromo Lluis Puig de Valencia ha acogido este jueves, 9 d'Octubre, la entrega anual de premios de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana con la presencia de autoridades, presidentes de clubes, entrenadores y deportistas a los cuales se les han hecho entrega de diversos premios en reconocimiento a su labor, cada uno en su respectivo campo.

En el acto ha tenido un protagonismo especial el gandiense, Juan Carlos Crecente, entrenador de hapkido, director de arbitraje de hapkido de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana y juez nacional. Crecente ha sido galardonado como "Mejor Árbitro de Hapkido de la Comunitat Valenciana 2025". La distinción se la ha entregado el Presidente de la FTCV, Juan Carlos Cobos y el secretario general, Alejandro Del Val.

El "Maestro" gandiense ha manifestado en su discurso, tras recibir el premio, que está orgulloso de su labor en la difusión del hapkido dentro de la Federación Valenciana, en la sociedad valenciana y en la función pública de promoción del deporte entre los jóvenes y mayores como forma de mantener la salud física y mental, tan necesaria en la sociedad.

El hapkido es un arte marcial coreano enfocado hacia la defensa personal militar y civil. Esta disciplina se puede describir como un arte híbrido, físico y energético, donde la fuerza física, por sí misma no es un requisito primordial, y donde mayor importancia tiene el movimiento del propio cuerpo (cadenas cinéticas), la respiración, la flexibilidad, la sensibilidad, y la velocidad de acción al efectuar las diferentes técnicas.

La diferencia principal entre el taekwondo y el hapkido es que el primero es un arte marcial de estilo duro con patadas potentes y rápidas, mientras que el segundo es un estilo más suave que integra llaves articulares, proyecciones, golpes y defensa contra armas, con un enfoque integral en la defensa personal. El taekwondo es un deporte olímpico con formas, combate y rompimiento, mientras que el hapkido, aunque comparte algunas técnicas con el taekwondo, se distingue por su uso de luxaciones, derribos y una mayor versatilidad en la defensa personal.