La intensa lluvia corta caminos en Oliva y mantiene en alerta a la Safor

La Policía Local de Oliva ha lanzado a primera hora de la mañana una llamada de precaución a todos los conductores frente a las intensas lluvias que han comenzado a caer en el sur de la Safor. No es para menos, en esa zona ya se llevan acumulados más de cincuenta litros por metro cuadrado desde las 12 de la pasada noche, y la previsión se mantiene con una alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología, lo que hace prever que esas precipitaciones intensas y prolongadas se mantendrán durante el día.

Ante esta situación, y en previsión de que ocurran problemas, la Policía Local olivense ha anunciado el corte de caminos rurales que habitualmente se inundan cuando se producen episodios así. De momento se han bloqueado los caminos Vell de Dénia, Vell de Gandia, Marjaletes, de les Bruixes y de l'Aigua Blanca. La petición a todos los conductores es que, si es necesario desplazarse, lo hagan por vías generales, más transitadas y más seguras en estos casos.

Lo mismo puede decirse de otros municipios, en donde áreas rurales, vados sobre ríos y barrancos o zonas bajas deben evitarse a toda costa por si la lluvia arrecia en las próximas horas.

En el resto de la Safor también llueve abundantemente desde primera hora. Con un cielo negro y completamente encapotado, también en Gandia se acumulan cerca de 50 litros, y los servicios de emergencias están en aviso por si resulta necesario actuar.

Afortunadamente hoy es día no lectivo, y muchas empresas han hecho puente festivo hasta el lunes aprovechando la jornada del 9 d'Octubre, de manera que se nota poca gente en las calles y escasa movilidad en las carreteras.