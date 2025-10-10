La Mitja Marató & 10K Ciutat de Gandia 2025 convoca los premios de animación fallera
La organización también abre el plazo de inscripción para los voluntarios que quieran colaborar en dicha jornada
La jornada atlética está programada para el domingo 9 de noviembre
A un mes vista de la jornada atlética que aglutina a la Mitja Marató y el 10K Ciutat de Gandia 2025, el Club de Córrer el Garbí, organizador de las carreras, abre la convocatoria de los premios de animación fallera y la inscripción de los voluntarios que quieran colaborar ese día por el buen desarrollo del evento.
El concurso de animación va dirigido a todas las comisiones de la Federació de Falles de Gandia y tiene por objeto la participación voluntaria en la animación de las carreras que se celebrarán el domingo 9 de noviembre de 2025.
Las fallas siempre han hecho gala de su simpatía e imaginación generando y fomentando el ambiente festivo que rodea el recorrido por las calles de Gandia y Benirredrá con el inicio y el final en la playa de Gandia.
Las comisiones falleras obtendrán un premio directo por su asistencia con un número mínimo de participantes como apoyo a los organizadores en puntos de control de recorrido y, además, competirán en el concurso con premios a las cuatro mejores fallas. La organización valorará la actuación de los falleros y falleras como voluntarios, los disfraces y su número. EL Club de Córrer el Garbí ofrece 2.000 euros en premios.
Por otro lado, desde la organización de la Mitja Marató & 10 K Ciutat de Gandia se señala que el voluntariado es indispensable para la organización de las carreras. Los datos no ofrecen discusión. Se movilizan alrededor de 800 voluntarios y voluntarias y todos y todas son necesarios. Por ese motivo, se abre el plazo para que los colectivos puedan participar en la Mitja Marató de Gandia, vivir las pruebas desde dentro y contribuir a que todo transcurra con normalidad. Pueden ser asociaciones, clubes deportivos o personas individuales, que obtendrán un detalle de la organización y una experiencia diferente de colaboración y apoyo.
Los interesados pueden dirigirse a la organización a través del correo electrónico ccelgarbi@gmail.com o comunicar con @mitjagandiapor redes sociales.
El próximo 9 de noviembre se esperan al menos 3.300 participantes, que ya están confirmados. Las inscripciones se mantienen abiertas en la página web www.mitjagandia.org.
