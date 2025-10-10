La Mitja Marató & 10K Ciutat de Gandia 2025 convoca los premios de animación fallera

A un mes vista de la jornada atlética que aglutina a la Mitja Marató y el 10K Ciutat de Gandia 2025, el Club de Córrer el Garbí, organizador de las carreras, abre la convocatoria de los premios de animación fallera y la inscripción de los voluntarios que quieran colaborar ese día por el buen desarrollo del evento.

El concurso de animación va dirigido a todas las comisiones de la Federació de Falles de Gandia y tiene por objeto la participación voluntaria en la animación de las carreras que se celebrarán el domingo 9 de noviembre de 2025.

Las fallas siempre han hecho gala de su simpatía e imaginación generando y fomentando el ambiente festivo que rodea el recorrido por las calles de Gandia y Benirredrá con el inicio y el final en la playa de Gandia.

Las comisiones falleras obtendrán un premio directo por su asistencia con un número mínimo de participantes como apoyo a los organizadores en puntos de control de recorrido y, además, competirán en el concurso con premios a las cuatro mejores fallas. La organización valorará la actuación de los falleros y falleras como voluntarios, los disfraces y su número. EL Club de Córrer el Garbí ofrece 2.000 euros en premios.

Por otro lado, desde la organización de la Mitja Marató & 10 K Ciutat de Gandia se señala que el voluntariado es indispensable para la organización de las carreras. Los datos no ofrecen discusión. Se movilizan alrededor de 800 voluntarios y voluntarias y todos y todas son necesarios. Por ese motivo, se abre el plazo para que los colectivos puedan participar en la Mitja Marató de Gandia, vivir las pruebas desde dentro y contribuir a que todo transcurra con normalidad. Pueden ser asociaciones, clubes deportivos o personas individuales, que obtendrán un detalle de la organización y una experiencia diferente de colaboración y apoyo.

Los interesados pueden dirigirse a la organización a través del correo electrónico ccelgarbi@gmail.com o comunicar con @mitjagandiapor redes sociales.

El próximo 9 de noviembre se esperan al menos 3.300 participantes, que ya están confirmados. Las inscripciones se mantienen abiertas en la página web www.mitjagandia.org.