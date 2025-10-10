Más partidos inéditos para la UE Tavernes; ahora en el campo del CD Almassora

Nuevo partido inédito el que le espera a la UE Tavernes en la quinta jornada de la Lliga Comunitat Grupo Norte. El equipo vallero debe jugar el domingo en la localidad castellonense de Almassora ante el titular, si el mal tiempo no lo impide. El choque está fijado a las 19 horas

El CD Almassora ha jugado tres partidos con un balance de un triunfo y dos empates. Tiene un encuentro pendiente ante el Manises CF, que está programado el 29 de octubre.

Los "rogets" cuentan con 10 puntos merced a tres victorias y un empate y encaran un compromiso complicado ante un "rival joven con buen trato de balón" según comenta el técnico vallero, "Tomaca". El entrenador destaca que "hay que jugar ordenados en defensa y ser verticales en ataque".

El Tavernes tendrá las bajas de Joan y Seral, las dudas de Nico, David y Héctor, pero recupera a Jordi y a Moreno. Todos los jugadores están dando la talla en cuanto a lucha y sacrificio como se vio en la pasada jornada con Vicent Blasco, quién jugaba su primer partido y estuvo a muy bien nivel en el ataque.