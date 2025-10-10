Proinbeni UpB Gandia visita a Amics Castelló, uno de los grandes favoritos al ascenso

Amics Castelló es un equipo descendido de Primera FEB al final de la pasada temporada, cuyo lema de la presente campaña es "Volveremos". Esto significa que su objetivo es volver a la categoría que perdió el pasado curso y para ello ha confeccionado una plantilla potente, equilibrada y de garantías.

Sin ninguna duda, es uno de los grandes favoritos al ascenso en la Liga de Segunda FEB, asegura el entrenador de Proinbeni, Alejandro Mesa.

Los castellonenses son los primeros líderes del Grupo Este de la categoría por mayor diferencia de puntos a favor y en contra, después de ganar por 77-94 en la cancha del Molina Basket en la primera fecha liguera del calendario.

Enfrente va a tener a un Proinbeni UpB Gandia invicto en este curso con cuatro victorias de pretemporada, tres de ellas en la Copa de España, y la que logró en la jornada inaugural del campeonato liguero ante el CB Getafe.

El técnico gandiense ve posible ganar a un equipazo como Amics Castelló: "siempre se puede, pero hay que atar bien a los bases, no dejar que tiren fácil y controlar el rebote. Tenemos que competir bien, hacerles un partido incómodo y cometer pocos errores".

La expedición gandiense parte a las 08.30 horas del domingo hacia la capital de la Plana. En principio, no hay novedades en el estado físico de los jugadores.