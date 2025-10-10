Quique Llopis: "¿La popularidad?: Soy consciente y no me afecta; lo mío es entrenar y competir"

El atleta Quique Llopis, que cumplirá 25 años el miércoles que viene, día 15 de octubre, y su entrenador, Toni Puig, han iniciado la nueva temporada atlética en la pista de atletismo del Polideportivo Municipal de Oliva. Los dos son tímidos y cautos, pero desprenden una complicidad entre ellos cultivada a lo largo de los años. El reencuentro, tras 20 días sin verse las caras, lo sellan con un abrazo.

Antes de la primera sesión preparatoria, el deportista atiende a este periódico. La conversación con el cuarto clasificado de los 60 y 110 metros vallas en los últimos Mundiales de pista cubierta y aire libre y en los Juegos Olímpicos arranca con lo más reciente: las vacaciones.

Llopis asegura que "soy partidario de no hacer nada de nada y durante dos o tres semanas descanso para recuperarme bien física y psicológicamente. Es necesario desconectar y así lo hago para volver a la actividad con ganas", añadiendo que "mi cuerpo está acostumbrado a entrenar todos los días y lo necesita después de un periodo de descanso".

Llopis considera que no le preocupa el hecho de no poder entrenar en la Pista Municipal Toni Herreros de Gandia, (su espacio habitual), debido a las obras de reforma de la instalación: "En este periodo no es del todo imprescindible entrenar en la pista. Además, en noviembre o diciembre nos vamos de concentración y cuando venga a necesitar la pista ya estará a punto".

Ya metidos en harina, se le pregunta a Llopis por el nuevo curso. Por ejemplo, sobre los récords de España. El de Bellreguard comenta que "son objetivos que siempre están ahí. Toni Puig y yo trabajamos para mejorar las marcas y cuando menos lo esperemos llegarán".

El atleta de Bellreguard, en su primera sesión del nuevo curso deportivo / Salva Talens Carbó

Otra cuestión es saber cómo lleva Quique Llopis el reconocimiento social y la popularidad en los ámbitos nacional e internacional por parte de sus vecinos, la gente en general, los medios de comunicación, los rivales, la propia marca Adidas, con la que tiene contrato hasta 2028, e incluso la misma Real Federación Española de Atletismo: "Soy consciente de todo y se que tengo que vivir con ello, pero no le doy importancia. Lo mío es hacer lo que tengo que hacer, entrenar y competir. En definitiva, rendir en las competiciones y los campeonatos".

En lo que resta de 2025, el subcampeón de Europa se dedicará solo a entrenar y no competirá, pero en febrero y marzo de 2026 debe disputar la campaña de pista cubierta con el Mundial de (Polonia) como principal objetivo

A partir de abril, el campeón de España afrontará el periodo del aire libre con el Campeonato de Europa de Birmingham (Reino Unido) de agosto en el horizonte.

En septiembre quiere correr el World Athletics Ultimate Championship en Budapest, que es un nuevo campeonato internacional que viene a ser un Mundial oficioso.