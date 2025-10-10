La Safor, donde más ha llovido este viernes

Beniflà, Oliva, Castellonet de la Conquesta o la Font d'en Carròs. Son municipios de la Safor donde, desde las 12 de la noche de este viernes, se acumulan precipitaciones que ya se acercan a los cien litros por metro cuadrado. Son lluvias a ratos muy intensas pero intermitentes y, pese a la cantidad acumulada, no han causado más que acumulaciones puntuales de agua que, en poco tiempo, discurren hacia los barrancos y ríos sin causar problemas.

Las únicas incidencias destacables es el corte de caminos que se está produciendo por acumulaciones de agua. También las respectivas policías locales u operarios municipales han bloqueado accesos a vías rurales inundables y, sobre todo, a las que cruzan los cauces de ríos y barrancos. Especial atención se pone en aquellos puntos donde una crecida súbita puede arrastrar a personas o vehículos.

La crecida del río Vaca a su paso por la Valldigna. / José Juan

Además de varias vías de zonas agrícolas que desde primera hora están cortadas en Oliva, el Ayuntamiento de Gandia ha informado del bloqueo de los caminos del marjal. Se trata de los llamados caminos del Molí de Vent, Alqueria de Potes, acceso a la Sèquia del Rei, camino Fondo y polígono Alcodar. Tampoco se puede transitar por el área de Cartonajes Unión, el Assagador de Morant, el Cámping la Naranja y el camino de la Redona.

Según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), durante algunos momentos la lluvia es torrencial, incluso superando los trescientos litros por metro cuadrado a la hora, como se acaba de registrar en un pluviómetro automático situado en el término de Castellonet de la Conquesta. Llueve también en áreas del interior, cercanas a la Vall d'Albaida, lo que hace prever la crecida del caudal en muchas vías fluviales.

En la Valldigna llueve menos, pero también se notan los efectos de la dana 'Alice', que amenaza con seguir descargando agua durante toda la jornada. Los servicios de emergencia siguen alerta, y desde los ayuntamientos se vigila especialmente el cauce del río Vaca, que ha experimentado un incremento del caudal, pero muy lejos de presentar una amenaza de desbordamiento.