El turismo de congresos genera más de 1.200 pernoctaciones en Gandia en la última semana de septiembre

El Ayuntamiento de Gandia, a través del departamento de Turismo y del Gandia Convention Bureau (GCB), avanza en la consolidación de la ciudad como destino de referencia en el ámbito del turismo de congresos.

Los congresos y encuentros celebrados entre el 25 y el 28 de septiembre generaron más de 1.200 pernoctaciones en Gandia, reflejando el retorno económico importante que aporta este tipo de turismo a la ciudad.

Gandia Convention Bureau, en coordinación con las entidades organizadoras, garantiza el acompañamiento antes, durante y después de la celebración de los congresos, con el objetivo de facilitar su desarrollo y ofrecer un valor añadido a la experiencia de los participantes, favoreciendo así su fidelización.

Durante el pasado año 2024 y con el apoyo del Gandia Convention Bureau, la ciudad acogió a más de una decena de congresos y eventos con casi 5.000 asistentes.

En la última semana de septiembre, el Espai Baladre fue el escenario del congreso The Beauty Experts, un encuentro que reunió a más de 250 profesionales del sector.

Entre el 25 y el 28 de septiembre, Gandia albergó XXXVI Encuentro Nacional de Cofradías, que congregó a más de medio millar de participantes, más del 50% procedentes de diferentes puntos del Estado, convirtiendo la ciudad en el epicentro de la Semana Santa nacional.

En el Hotel Bayren también se han celebrado eventos / Natxo Francés

Ese mismo fin de semana se celebró en el Hotel Bayren el III Congreso de Abogacía con Alma, con la asistencia de un centenar de profesionales, en una cita que, por tercer año consecutivo, se celebró en Gandia.

El 28 de septiembre, el Espai Baladre acogió el Encuentro-Exposición de Boixets, con más de 350 personas procedentes de diferentes municipios de la Comunitat Valenciana.

La concejala de Turismo y Promoción Exterior, Balbina Sendra, destaca que la estrategia impulsada por el Gandia Convention Bureau "está permitiendo atraer congresos y encuentros de diversa índole, con un impacto directo en la economía local y con la capacidad de contribuir a la fidelización del turismo".

Asimismo, subraya que Gandia "cuenta con espacios polivalentes y con una oferta turística complementaria que refuerza su atractivo como sede de congresos en el Mediterráneo".

Con esta agenda, Gandia confirma su capacidad organizativa y su compromiso con un modelo turístico diversificado y de calidad, en el que el turismo de congresos se suma y complementa la oferta cultural, deportiva, gastronómica y vacacional, consolidando la ciudad como destino integral y competitivo.