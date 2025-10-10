Esta vez sí, el depósito del Clot de la Mota evita la inundación de la playa de Gandia

Salvo algunos momentos de fortísima precipitación, y también de la excepción que supone la urbanización de Kentucky, situada junto al marjal, las calles de la playa de Gandia esta vez no se han inundado a pesar de que, entre las 12 de la noche y las 2 de la tarde de este lunes, en ese lugar se recogieron más de cien litros por metro cuadrado.

En esta ocasión no se han repetido las imágenes del 29 de septiembre, cuando la lluvia superó los 150 litros, con picos de intensidad mucho más elevados, lo que obligó a cortar varias calles y generó la entrada de agua en áreas privadas.

Hasta hace unos meses una lluvia como la de ayer habría causado problemas en la playa, pero la diferencia es que el depósito contra inundaciones del parque del Clot de la Mota, que empezó a funcionar la pasada primavera, esta vez sí que ha podido absorber y «gestionar» la mayor parte del agua de lluvia caída.

Según datos solicitados por este periódico y facilitados por el Ayuntamiento de Gandia, durante la mañana de este lunes el depósito, con una capacidad de 11.000 metros cúbicos, recibió cuádruple de ese volumen, de manera que, a medida que iba lloviendo, el caudal penetraba en sus entrañas y era enviado, mediante un complejo sistema de bombas de achique y colectores, hasta la depuradora comarcal de la Safor-Sur. De allí se vertía al cauce del río Serpis.

Los cuatro «llenados» suponen haber sacado de las calles alrededor de 44.000 metros cúbicos de agua, lo que sin duda habría agravado la situación en la vía pública y, posiblemente, causado inundaciones de las calzadas y de plantas bajas y subterráneas.

Precisamente eso es lo que deberá determinar el informe técnico que ha solicitado el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, a raíz de la polémica generada sobre la eficacia de esta infraestructura, y de otras contra inundaciones, que ha costado cerca de 10 millones de euros.

Las dudas surgieron cuando, tras la inundación del 29 de septiembre, que apenas duró unas horas, el PP aseguró que el depósito y el sistema de evacuación del Clot de la Mota no funcionó, mientras que el alcalde respondía, tras solicitar datos, que había sacado de las calles 55.000 metros cúbicos de agua, un volumen que, a diferencia de ayer, no impidió esas inundaciones puntuales.

Los informes solicitados por la primera autoridad local pretenden determinar el grado de eficacia del sistema, pero es evidente que, sea cual sea la cantidad de agua que engulle el depósito subterráneo, ese caudal contribuye a minimizar la inundación en superficie.

Las lluvias de este lunes en Gandia han superado los cien litros por metro cuadrado, con episodios de mucha intensidad hasta el mediodía, y la concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, ha señalado que, salvo problemas puntuales, no ha habido que lamentar daños o incidencias relevantes. A eso, sin duda, ha contribuido el hecho de ser un día no lectivo, con todos los escolares en casa, lo que reduce el tráfico rodado y la circulación de peatones por la ciudad y por las carreteras de la comarca.

En toda la zona litoral de la Safor ha habido problemas por inundaciones de calles y caminos que, en la mayoría de los casos, se ha resuelto en poco tiempo gracias a las pausas en la lluvia que se alternaban con momentos de fuerte intensidad.

La mayor precipitación, sin embargo, se ha producido en el interior. Los pequeños municipios de Castellonet de la Conquesta y Barx han registrado en 12 horas más de 140 litros por metro cuadrado, y más de cien litros se han medido a lo largo y ancho de la comarca.

Muchos caminos rurales, sobre todo aquellos que atraviesan vados de ríos y barrancos, han quedado cortados para evitar que nadie tratara de cruzarlos.