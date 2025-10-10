Xeraco, Tavernes y la CHJ pactan ampliar la capacidad de desagüe del río Vaca

El río Vaca, con corto recorrido entre el interior de la Valldigna y Xeraco, constituye uno de los cauces más peligrosos de la Safor cuando se producen fuertes precipitaciones, como bien saben especialmente en dos municipios: Xeraco y Tavernes de la Valldigna.

Una de las causas de las inundaciones que se generan entre ambos términos tiene un origen humano porque en 1975 se proyectó y ejecutó un proyecto de canal artificial que incluyó la construcción de pasos sobre el cauce que, con los años, se han demostrado perjudiciales. Uno de ellos, el conocido como puente de los «dados», se encuentra justo en el camino de la Ratlla, entre Tavernes y Xeraco, y ante fuertes avenidas lo que genera es un bloqueo en el flujo natural del río, de manera que, aguas arriba, retiene un caudal que se extiende, en forma de inundación, por la Partida de Tavernes y áreas agrícolas de Xeraco. En caso de episodios catastróficos, la retención incluso puede alcanzar zonas urbanas de ambos municipios y el corte de caminos.

Hace años el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, planteó ese problema a responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y ahora aquellas conversaciones, que incluyeron la visita de técnicos en hidrología, han dado resultado. La CHJ ha comenzado a estudiar un proyecto para demoler ese puente de «dados» y otras medidas para no solo facilitar el curso del agua en el tramo final del Vaca, sino también para renaturalizar el cauce que tan alterado se vio cuando se ejecutó el canal artificial que lleva el agua en línea recta hasta el mar.

Esta misma semana el alcalde xeraquero, junto a la de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, se han reunido con la comisaria de Aguas de la (CHJ), Cristina Sola, y técnicos de ese organismo. El encuentro ha acabado con el compromiso de la firma de un convenio que va a permitir los trabajos para dar más capacidad de desagüe al Vaca. Esas obras serán financiadas por la propia CHJ, dado que la gestión de los cauces fluviales es su competencia.

El puente de los "dados" que previsiblemente será demolido para facilita el curso del agua en el río Vaca. / Levante-EMV

Ahora los técnicos estudiarán qué obras van a ser necesarias, además de la retirada de los «dados» del camino de la Ratlla. Porque también se apunta la oportunidad de retirar toneladas de sedimentos que, desde 1978, cuando se inauguró el canal artificial, se han ido acumulando en el cauce natural, que discurre paralelo a la zona urbanizada de la playa de Xeraco y alcanza el mar en la confluencia con la playa de l’Auir, ya en Gandia.

Se sabe que en el fondo de ese cauce se han acumulado cientos de toneladas de lodos que se podrían retirar para facilitar el paso de más cantidad de agua en fuertes lluvias.

Tanto el alcalde de Xeraco como la de Tavernes de la Valldigna han valorado muy positivamente las gestiones y el acuerdo alcanzado para la firma del convenio entre ambos ayuntamientos. «Esta actuación supondrá un paso importante hacia la renaturalización del río Vaca y conllevará una mejora significativa en la infraestructura hidráulica, beneficiando directamente a nuestros agricultores a los municipios, incluidos Benifairó y Simat», indica Mascarell, quien destaca que este es un paso para renaturalizar el río Vaca y «cuidar y proteger nuestro patrimonio natural para las futuras generaciones».

La alcaldesa Romero, por su parte, indica que este acuerdo es «un hito histórico» porque «después de décadas de reclamaciones conseguimos el compromiso que permitirá recuperar el flujo natural del Vaca y avanzar en la prevención del riesgo de inundaciones que sufrimos en nuestro término».