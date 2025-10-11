OPINIÓN
Acte Cívic de Gandia 2025
Crònica del reconeixement institucional de l'Ajuntament de Gandia amb motiu de la Fira i Festes
Pasqual Molina
Diumenge passat, dia 5 d’octubre, es va celebrar al Saló de Corones del Palau Ducal un acte cívic, que, organitzat per l’Ajuntament de Gandia, arribava a la cinquena edició.
Seien en la primera fila l’alcalde-president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia, José Manuel Prieto; la tinenta d’alcaldia i regidora de Fira i Festes, Balbina Sendra, als qui acompanyaven els diputats del Congres Nacional excel·lentíssim senyor Nahuel Gonzalez i excel·lentíssima senyora Cristina Moreno. Tancaven la bancada dreta els tinents d’alcaldia Liduvina Gil i Jesús Naveiro. A l’altre costat de la primera fila seien els portaveus des grups municipals: Adrià Vila, del PSOE, el portaveu municipal de Partit Popular i primer secretari de la Mesa de les Corts Valencianes, l’espectable Victor Soler, i Jose Manuel Millet, de Vox. El quart portaveu municipal, la tinenta d’alcaldia, Alicia Izquierdo, del grup municipal de Compromís Més Gandia, seria la conductora-presentadora de l’acte des del faristol.
Es comptà amb la presència de bona part dels membres de la corporació municipal, la dels fills predilectes de Gandi,a Pasqual Molina i Vicent Rocher; la del defensor de la Ciutadania, Juan Miguel Lloret; la del director del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), Vicenç Almenar; del president de la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia, Joaquin Barber, i del president del CES, vicepresident de la FAES i vicepresident de Foment AIC, Ramon Soler; la directora de Caritas Inter parroquial de Gandia, Maite Boscà acompanyada per la secretaria Maria Teresa Sapena. Les forces de seguretat representades pels inspectors de la Policia Nacional Jesús Garcia i Ana Cuenca; el capità Domingo, segon cap de la comandància de la Guardia Civil a Gandia; l’intendent de la Policia Local Salvador Morant i el sota cap de l’Agrupació de Protecció Civil a Gandia, Pedro Alba. A més a més de representants de la Creu Roja, de l’Associació Fideuà de Gandia, de l’Associació del “Tio de la Porra”, associacions empresarials de l’àmbit turístic i representants d’empreses turístiques.
Alicia Izquierdo començava així: “Amb este acte cívic, l’Ajuntament de Gandia, la ciutat de Gandia, vol reconèixer persones i entitats que ens representen col·lectivament i que ens enorgullixen per la seua reeixida activitat i trajectòria en els àmbits científic, educatiu, econòmic, social, esportiu, mediambiental, comercial, turístic i de defensa de les tradicions i dels drets i de les llibertats. Este homenatge públic és també un acte d’agraïment als qui han contribuït a engrandir el nom de Gandia”.
Izquierdo, anava demanant la presencia dalt de l’escenari dels portaveus municipals perquè cadascun d’ells, alternativament, lliurara a les persones i entitats guardonades una reproducció de les llosetes emprades en pavimentar, a finals del segle XIV, el castell Sant’Angelo a Roma i el Palau Ducal a Gandia, i que du reproduït l’emblema que es considera que fou una donació del rei Joan II d’Aragó a l’arquebisbe Roderic de Borja i que, segons sembla, fou una divisa emprada per la família reial des de 1932.
Adrià Vila fou el primer portaveu municipal en pujar a l’escenari per a fer el lliurament del guardó al mèrit a la conservació de les tradicions a la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia la qual fou declarada Festa d’Interès Turístic Nacional en 2019, “Un honor que testimonia la seua riquesa patrimonial i la devoció amb la qual la celebren els més de quatre mil confrares que li donen vida any rere any”. Després de la felicitació per l’èxit de la 36 Trobada Nacional de Confraries i Germandats de la Setmana Santa, recentment celebrada a Gandia, el guardó fou recollit pel president de la Junta Major, Emili Ripoll, qui anava acompanyat per la padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat de 2026, Paula Cabanilles.
Victor Soler feu el lliurament del premi al mèrit comercial a la Pastisseria Tano. Alicia Izquierdo havia dit: “Des de 1962, les pastisseries Tano han estat un referent en la gastronomia local, destacant per la seua qualitat, tradició i innovació en la creació de dolços. I, ara, tornen de nou als seus orígens, obrint una nova pastisseria al centre de la ciutat”. Recolliren el guardó, les filles de Pep Gomar “Tano”, Laia i Marian i els socis Quino Borredà i Carlos Martinez.
Victor Soler feu el lliurament del guardó al mèrit a la protecció mediambiental a Jesús Villaplana, biòleg, professor del grau en Ciències Ambientals en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, a més a més de fotògraf naturalista. Abans, Alicia Izquierdo havia dit: “És una figura destacada en la comunitat educativa i ambiental de Gandia, combinant l'ensenyament acadèmic amb la divulgació pràctica i la sensibilització sobre la natura, contribuint a la preservació i apreciació del patrimoni natural de la comarca”.
Manuel Millet va fer el lliurament del reconeixement al mèrit d’acció social a la Fundació Espurna, de la qual la presentadora va dir que era una entitat sense ànim de lucre fundada el 1996 a Gandia amb l'objectiu de promoure la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual, per procurar-les, com es mereixen, una vida digna i avanços en la seua autonomia personal. Va recollir el guardó a la seua presidenta Xaro Sabater, qui puja acompanyada de la seua filla Cristina Garcia Sabater, l’espurna amb qui començà tot.
Adrià Vila lliurà, a continuació, el reconeixement al mèrit esportiu en la persona d’Antoni Puig, del qual s’havia dit que havia dedicat la seua vida a l’atletisme, primer com a atleta i després com a entrenador. “Toni Puig, ocupa i compagina diversos càrrecs: és director tècnic del Club Atletisme Gandia Alpesa, director tècnic adjunt de la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana i entrenador de la Real Federació Espanyola d’Atletisme, on està al capdavant dels equips de relleus”
Victor Soler feu el reconeixement al mèrit turístic en la figura del president de l’Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia, Avelino Alfaro. L’ associació, integrada majoritàriament per professionals del sector de la restauració i que, segons els seus estatuts, té com a objectiu la promoció de la fideuà de Gandia, el nostre plat tradicional i que este any ha celebrat la 50 edició del seu Concurs Internacional de Fideuà.
El reconeixement al mèrit cultural va ser atorgat al grup musical La Raiz i havia de ser Pablo Sanchez, qui el recollira però Izquierdo ens va comunicar que una malaltia havia entrebancat la seua presencia i els altres membre del grup decidiren que arreplegarien el reconeixement “cuando salgamos del túnel, tumbando alguna pared” [sic].
Alicia Izquierdo faria el lliurament al reconeixement del mèrit per la defensa dels drets i de les llibertats a l’Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia, una entitat dedicada a la recuperació de la memòria històrica i a la dignificació de les persones represaliades pel règim franquista a la ciutat de Gandia i la comarca de la Safor. “Els seus objectius són la localització, l’exhumació i la identificació de les restes de persones afusellades durant la dictadura, així com la dignificació de la seua memòria”. El guardó va ser recollit per la presidenta de l’Associació, Nuria Martín.
Manuel Millet lliurà el reconeixement al Mèrit empresarial i econòmic en la persona de Fernando Guillem Barber, considerat com un dels majors empresaris citrícoles de la Safor i promotor actiu, principalment en els sectors immobiliari, hoteler i sociosanitari. Recollí la lloseta símbol del guardó el seu fill Fernando Guillem Amorós.
Adrià Vila tornaria a pujar a l’escenari per a fer el reconeixement al mérit educatiu a l’Associació Famílies pel Valencià, “integrada per famílies que volen que els seus fill i filles estudien en la nostra llengua i que treballa per exigir a l’administració pública que garantisca eixe dret”. Recolliren el reconeixement Marian Agud i Àngels Llopis i Benja Daviu (de Plataforma per la Llengua) i els xiquets Mateu, Lluc i Júlia.
Carmen Morant Zacarés recollí el guardo de reconeixement del mèrit científic de mans d’Alicia Izquierdo, qui havia dit d’ella: “És catedràtica del Departament de Física Aplicada de la Universitat Autònoma de Madrid i investigadora destacada en el camp de la física aplicada i la nanotecnologia, i com a dada biogràfica sentimental, és neta de Miguel Zacarés, fundador del Preventorio Infantil Nuestra Señora de los Desamparados”.
Finalment, es demanà la presencia dalt de l’escenari de l’alcalde-president José Manuel Prieto, perquè fera el lliurament del dos premis especials, un de reconeixement col·lectiu i un altre individual".
El guardó col·lectiu fou atorgat a la Federació d’Associacions d’Empresaris de La Safor (FAES), l’entitat constituïda l’any 1999. Es tracta d’una “organització independent, apolítica i sense ànim de lucre, l’objectiu principal de la qual és representar, gestionar i defensar els interessos professionals i empresarials dels seus associats, atenent les seues necessitats en matèries com informació, formació, assessorament i innovació. La Federació actua com a òrgan representatiu dels interessos empresarials de la comarca de La Safor, col·laborant amb institucions públiques, universitats i altres agents socials per promoure projectes de recerca, innovació i desenvolupament local. Va recollir el guardo el seu president Juan Pablo Tur.
El reconeixement especial individual fou atorgat al metge gandià Joaquin Gavilá. La presentadora digué que el doctor Gavilá era un “destacat oncòleg, especialitzat en el tractament i investigació del càncer de mama, qui ocupa actualment el càrrec de Cap del Servei d'Oncologia Mèdica a la Fundació Institut Valencià d'Oncologia (IVO)”. Hi afegí que des del seus inicis havia centrat la seua carrera en la investigació i el tractament del càncer de mama, participant en nombrosos assajos clínics i publicant articles científics en revistes de prestigi internacional. I digué: “El seu treball ha estat enfocat en la recerca de tractaments personalitzats i en la reducció de la seua agressivitat, així com alternatives a la quimioteràpia que compten amb un perfil de toxicitat molt menor. I acabà dient: “Enguany, el doctor Gavilà ha rebut el Premi Nacional de Medicina Segle XXI, un reconeixement a la seva trajectòria en l'atenció al pacient, la recerca i la formació de nous professionals de la salut, per la seua dedicació i compromís en la innovació en el camp de l’oncologia”.
Quino Gavilà, com és conegut i reconegut, després de rebre de mans de l’alcalde el seu guardó, s’apropà al faristol i fou l’únic dels guardonats a qui se li va concedir el poder de la paraula, amb la qual, després de donar l’enhorabona a tots els guardonats va refermar el seu orgull d’haver nascut a Gandia i la passió reiteradament declarada que sent pels seus fills. Recordà anècdotes juvenils en la nostra ciutat, mestres i Institut, nomenà a la qui per a ell és far guia de la especialitat i per a mi, personalment, una amiga, una col·lega admirable i un model de dedicació als pacients, l’oncòloga Ana Lluch. I acabà declarant: “Tant Gandia com les meues pacients m’han fet ser una persona optimista i afortunada”. I després d’un “Visca Gandia!” va rebre l’aplaudiment més sonor i càlid del matí.
Tancà l’acte l’alcalde-president de l’Excel·lentíssim Ajuntament: “Gandia és una ciutat viva i activa, arrelada en els valors de l’empresa col·lectiva, que són els que ens han permès avançar al llarg del temps. És el resultat de l’esforç i el treball incansable de les seues associacions i entitats, dels seus treballadors i empresaris, dels gandians i les gandianes que la fan possible. En esta època de soroll, Gandia és el nostre espai, el nostre lloc al món, la nostra casa. La nostra causa i el sentit cívic de la nostra pertinença a un projecte col·lectiu”.
“Hui celebrem que venim d’una herència comuna que ‘és allò que alça la mirada de l’home i el porta a descobrir l’horitzó’ com va escriure Rafael Chirbes.
I açò és, precisament, este acte cívic: un horitzó compartit. Més que mai, este acte representa hui, el valor d’estar units. Units des de la diversitat i la pluralitat, des de les diverses maneres de ser i de pensar. Units per reivindicar allò que som”.
“Els guardonats de hui representen les millors qualitats que té Gandia. Elles i ells són els que fan gran Gandia. Representen l’orgull de ser i dir-nos gandians, de defendre la nostra ciutat per damunt de tot. Estem molt orgullosos de tots vosaltres. Gràcies per l’exemple que ens doneu”.
Vosaltres simbolitzeu la Gandia que pensa en les persones més que en la mateixa persona. La Gandia dels xicotets passos que conduïxen als grans canvis. La Gandia que pensa en alt i en gran, però sempre amb els peus en terra, des del treball dur que ens ha encaminat a la capitalitat i al lideratge compartit. Vosaltres, els guardonats en este acte de concòrdia que dona sentit al què som i al que fem com a societat, sou el millor exemple de la Gandia que compartix les banderes sense exclusions. Les banderes de la sanitat, de l’educació, de la cultura, de l’esforç... Les banderes de la inclusió, de la dignitat, de la iniciativa econòmica... Eixes són les banderes que ens unixen i que ens han de fer articular eixe nou relat de Gandia. Els protagonistes d’este acte representen trets com l’esforç, l’honradesa i la generositat d’una ciutat com Gandia. En eixos valors ens reafirmem ací.
“Hui conservem intacta l’esperança i l’optimisme de la millor de les herències d’una història diversa com la de Gandia, que ens permet seguir progressant i ser cada vegada millors, com els guardonats”.
La història s’escriu des de la pervivència del millor que hem estat capaços de construir junts.
Complim vora huit segles. En l’any 1254 vam nàixer com a municipi. Però el demà ens espera i caminem, decididament”.
