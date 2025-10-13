El BoxSafor Club llena el saco de medallas en el Open Nacional de Arganda del Rey

El BoxSafor Club ha saldado con un rotundo éxito su participación en el Open Nacional de Arganda del Rey de Kick Boxing, encuentro puntuadle dentro de la liga Nacional "Stars Ligue".

La internacional, Andrea Martínez, se estrenó en la categoría -50kg (cadete mayor) de forma espectacular, consiguiendo doble medalla de oro (Light Contact y Kick Light) después de cinco fueras de combate y ganando en la final a la actual campeona de España y también miembro de la selección española de este peso.

Valeria Romero se hizo con otra medalla de oro en la modalidad de Kick Light -65kg con una actuación donde no dejó un segundo sin lanzar puntos.

Yago Martín también se colgó un oro en la categoría Junior -69 kg Beginner, mostrando un alto nivel físico y una gran actitud en sus primeros pasos por el tatami.

Aitana Vicens completó las medallas de oro en la modalidad de Light Contact con una gran capacidad de contragolpe, teniendo que retirarse en la modalidad de Kick Light por lesión.

Iván Meló sumó dos platas, debutando en la categoría de -63kg por donde tendrá que navegar mas minutos para encontrar su distancia y así poder exponer el trabajo de gran movilidad que le caracteriza.

Iván Coll logró otra plata en la modalidad de Kick Light. Después de dos combates beginner como debutante donde fue tomando confianza a medida que pasaban los minutos en el tapiz.

Agueda Bosch obtuvo igualmente dos bronces en las dos modalidades con una gran actuación, centrada en el trabajo de puño y con ataque constante.

Margo Shtal saldó su actuación con dos bronces que no se corresponden con su grandísima actuación, donde se vio a la deportista rusa con mucha mas confianza, entrando constante al cruce con la actual campeona de España, llegando a colocarse por delante durante los primeros asaltos.