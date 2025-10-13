El CF Gandia y el Villalonga CF pasan a la 3ª ronda de La Nostra Copa

El mal tiempo y la lluvia ha obligado a aplazar muchos encuentros de fútbol de La Nostra Copa, tres de ellos con presencia de equipos de la Safor: CD Rafelguaraf vs CF Simat; UD Portuarios Disarp contra Pego CG y UD Oliva vs CD Dénia.

Este pasado domingo solo se han podido disputar dos choques entre clubes saforenses. El CF Gandia, de Primera FFCV, se clasifica para la tercera ronda tras ganar 1-2 en el campo del CF Miramar, de Segundas FFCV, mientras que el Villalonga CF, de 2ª FFCV, sigue adelante en el torneo después de superar al CF Bellreguard, también de 2ª FFCV, por penaltis (5-3) tras el empate, 1-1, al final del tiempo reglamentario.

Los "lloberos" dedican este éxito a su afición, que resultó fundamental para superar esta ronda copera con su incansable actitud de ánimos y apoyo a su equipo.

También se clasifican para la siguiente eliminatoria de La Nostra Copa la UE Benifairó, ganador por penaltis ante el CF Cullera, y el CE la Font, que igualmente necesitó la tanda de las penas máximas para superar al CE Ròtova en el campo del club rotovense.