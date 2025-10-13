Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Corriol Oliva Tennis Taula sube al podio autonómico absoluto con Víctor Pellicer

Buena actuación de los 4 palistas del club de la Safor entre los 32 mejores de la Comunitat Valernciana

Víctor Pellicer posa con el trofeo de 3º de la CV

Víctor Pellicer posa con el trofeo de 3º de la CV / CE Corriol Oliva

Salva Talens

Gandia

El Corriol Oliva Tennis Taula sube al podio en la final del TOP16 absoluto de la Comunitat Valenciana celebrado este sábado en Requena.

Tras colocar a 4 de sus palistas entre los 32 mejores de la Comunitat (Víctor Pellicer y Enric Malonda en categoría masculina y Júlia Malonda y Zoe Peiró en femenina), Pellicer obtuvo un magnífico tercer puesto con un torneo casi perfecto al ganar todos sus partidos por 3-0 a excepción del cruce en semifinales, que perdió frente al jugador profesional Jose Carlos Guillot. Primer trofeo tras su vuelta a casa como activo destacado del club en esta nueva etapa.

Muy destacable también el gran torneo disputado por Enric Malonda, donde un doble empate a puntos tras perder un agónico 5º juego por 12 a 10 en su último partido de la fase de grupos lo privó de acceder al cuadro final entre los 8 mejores jugadores. Mala suerte para uno de los ya grandes referentes del tenis de mesa valenciano.

También muy meritoria la participación y el nivel exhibido por sus compañeras de club, Júlia Malonda y Zoe Peiró, al clasificarse para el TOP16 y competir a un muy alto nivel durante la disputa de la final.

