Los equipos senior femeninos del CV Gandia compiten bien, pero caen derrotados

La mayoría de los encuentros de voleibol programados en Gandia y otras localidades de la comarca han tenido que ser suspendidos este pasado fin de semana debido a la situación meteorológica y a la alerta emitida por la AEMET, así como por las recomendaciones de los ayuntamientos . La seguridad y el bienestar de los jugadores y las jugadoras es siempre lo más importante, por lo que desde el club se decidió seguir las indicaciones oficiales y posponer todos los partidos previstos como locales.

A pesar de ello, dos equipos de la entidad sí pudieron disputar sus encuentros como visitantes.

Por un lado, el equipo sénior femenino de 1ª División viajó el domingo hasta Alicante, donde se enfrentó al Club Voleibol Alicante 2000. Las jugadoras de Gandia realizaron un gran esfuerzo en un partido muy igualado, aunque finalmente cayeron por 3-1.

El último set fue especialmente disputado, con un marcador de 25-23, reflejando la intensidad y el trabajo del equipo. Este ha sido el segundo encuentro consecutivo perdido de los cinco disputados hasta el momento, pero las jugadoras son conscientes de que el camino es largo y que el esfuerzo diario acabará dando sus frutos. Confían plenamente en el grupo y en que, con trabajo y constancia, los resultados llegarán.

Por otra parte, el equipo sénior femenino de Segunda División se desplazó hasta Oliva, donde se midió a un conjunto muy competitivo. Las de Gandia no pudieron hacerse con la victoria y acabaron cayendo por 3-0. Aun así, el equipo continúa creciendo y esta derrota no empaña su buen inicio de temporada, ya que venían de ganar su primer partido la semana anterior.