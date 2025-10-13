Éxito absoluto del Chef Amadeo Club en el Open 100 Ciutat de Gandia

Gandia ha sido la sede de una nueva edición del Open 100 Ciutat de Gandia, un torneo que ha reunido a jugadores de toda la provincia de Valencia y que, una vez más, consolida a la capital de la Safor como un referente en el billar.

Durante los cuatro días de competición se ha vivido un magnífico ambiente deportivo, con partidas de gran nivel y una destacada participación de jugadores del Chef Amadeo Gandia Billar Club, que brillaron tanto dentro como fuera de las mesas.

El club no solo estuvo representado por un amplio número de deportistas, sino que además coparon tres de las cuatro primeras posiciones de la clasificación final, un hecho que confirma el excelente momento que atraviesan los jugadores del club.

El título de campeón del Open 100 Ciutat de Gandia fue para José Luis Pascual, del Chef Amadeo Gandia Billar Club, quien firmó una media de 1,584 y desplegó un nivel de juego extraordinario a lo largo de todo el torneo, imponiéndose ante rivales directos y consolidando su excelente estado de forma.

La segunda posición fue para Juan Fraile (0,861), del Club Billar Valencia, mientras que el tercer y cuarto puesto fueron para Ausiàs Fuster (0,934) y Francisco Estruch (0,982), ambos también representantes del Chef Amadeo Gandia Billar Club.

Cabe destacar la labor de la organización y de los árbitros nacionales del club, además de la presencia de varios niños de la escuela, que participaron en la prueba como jugadores y además colaboraron mediante arbitrajes y tareas de apoyo, demostrando el compromiso y el espíritu de equipo que caracteriza a la entidad.

El Chef Amadeo Gandia Billar Club cierra así un fin de semana completo, en el que no solo ha brillado deportivamente, sino que también ha vuelto a dar una muestra de su fortaleza como deporte en la ciudad y de su labor formativa para el futuro del billar valenciano.