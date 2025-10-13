Gandia busca dónde poner la planta de biomasa rechazada en Marxuquera

El Gobierno de Gandia ya ha tomado la decisión de asumir el rechazo de muchos vecinos de Marxuquera a la instalación de una planta de biomasa, consistente en una máquina trituradora de restos vegetales para su posterior aprovechamiento y un depósito para su posterior retirada.

Ese proyecto se había diseñado para ubicarlo en la antigua cantera situada entre las urbanizaciones de Xauxa y Montepino, a una considerable distancia de las viviendas. Pero a pesar de que no se trata de una actividad especialmente molesta, nociva o contaminante, los vecinos pidieron un cambio de ubicación. Entre otros motivos, alegan ruidos e incremento de tráfico en esa carretera.

La respuesta del Gobierno local a ese rechazo fue evitar el enfrentamiento y la polémica, de manera que anunció la creación de una comisión especial para determinar qué se hace. Esa comisión, que está a punto de constituirse, ya tiene el primer encargo dirigido a los técnicos, que es buscar alternativas de emplazamiento de la planta de biomasa.

Restos de poda y vegetación

La concejala de Medio Ambiente, Alícia Izquierdo, señala que incluso ya existen lugares en donde sería factible ubicar esta infraestructura respetando los criterios urbanísticos y garantizando que no habrá molestias. Uno de esos espacios es junto al cementerio municipal, en la carretera de Almoines, donde hace años funcionó provisionalmente una planta de transferencia de basuras urbanas.

El proyecto de la instalación de biomasa fue concebida hace unos años, pero los trámites y la búsqueda de financiación han retrasado su construcción y puesta en funcionamiento. El Ayuntamiento de Gandia quiere así aprovechar no solo los restos de poda y de vegetales que se generan en su término, incluyendo los de las parcelas agrícolas privadas, sino también la de todos los municipios de la comarca que lo deseen.

De hecho, varios alcaldes ya han expresado a la concejala Alícia Izquierdo su interés por unirse a este proyecto ambiental que situaría a la Safor como una de las primeras comarcas valencianas en este campo. Cuando Gandia concibió este proyecto ya señaló que podría convertirse en la primera gran ciudad con un sistema de gestión de esos residuos para garantizar la «quema cero».

Es así como se podría conseguir, o al menos acercarse, al concepto de aprovechamiento de restos agrícolas que reclama la Unión Europea. Los fuegos que se encienden para deshacerse de la poda no solo contribuyen al cambio climático, sino que muchas veces son causa de incendios forestales. Además, echan a perder un material que puede ser fuente de energía renovable. El material que se extrae de una planta de biomasa puede ser empleado para muchos usos, entre ellos alimentar calderas industriales o domésticas.