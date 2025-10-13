Gandia recomienda no acudir a los colegios hasta que cese la lluvia

El Ayuntamiento de Gandia acaba de recomendar a los padres y madres de la ciudad que no acudan a los colegios para recoger a sus hijos hasta que cese la intensísima lluvia que está cayendo sobre la ciudad. Desde poco después de las 10 de mañana hasta ahora el centro de la ciudad ha acumulado cerca de 120 litros por metro cuadrado.

Eso ha generado inundaciones de calles, especialmente en el Grau y la playa, pero también en áreas del centro urbano, donde la tormenta ha vaciado las calles. También se han cortado al tráfico caminos rurales que generalmente se inundan y, especialmente, los que atraviesan cauces. Algunos colegios de la ciudad también han enviado mensajes a los padres para que permanezcan en sus casas hasta que pase el riesgo, dado que en los colegios todos los escolares están seguros.

La tromba, que ha extendido hacia el litoral sur de la comarca, ha sorprendido porque, con la alerta naranja activada, no se esperaba un régimen de torrencialidad que se prolongara durante tanto tiempo.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acaba de convocar una reunión del centro de coordinación de emergencias para analizar la situación y establecer los dispositivos allí donde sea necesario.

Alrededor de las 12 del mediodía ha quedado suspendida la circulación ferroviaria entre Gandia y Xeraco debido a la acumulación de agua en la vía, según ha informado Adif.