La gandiense Lorena Figueres Alario, otra vez campeona de Europa de pádel

Lorena Figueres Alario suma su tercer título de campeona de Europa de pádel, de nuevo con la selección española, y en este caso en la FIP Seniors Euro Padel Cup 2025, disputada del 6 al 11 de octubre en el Family Sport Center de Beniparrell (Valencia).

La selección femenina, dirigida por Icíar Montes, se mostró imparable durante todo el campeonato y culminó su actuación con una victoria contundente ante Francia por 3-0 en la final. Las españolas desplegaron un pádel sólido, táctico y lleno de determinación.

Los resultados de la final hablan por sí solos: Eva Gayoso / Pilar Santibáñez vencieron 6-0 y 6-2 a Géraldine Sorel / Catherine Bignotti; Bárbara Alcántara / Icíar Montes superaron 6-4 y 6-2 a Céline Verdier / Emmelien Lambregts y Lorena Figueres / Carolina Gago cerraron el 3-0 con un 6-4 y 6-2 ante Catherine Lalanne / Amélie Detrivière.

Con esta actuación, el combinado español subió a lo más alto del podio, acompañado por Suecia, que finalizó en tercera posición.

La deportista de Gandia celebra el título junto a sus compañeras de selección / Levante-EMV

La bandera española volvió a ondear en lo más alto del pádel europeo. En una semana marcada por la emoción, la garra y el espíritu de equipo, España se proclamó campeona en las categorías masculina y femenina de la FIP Seniors Euro Padel Cup 2025.

A pesar de las complicaciones meteorológicas, el evento, organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), la Federación Española de Pádel (FEP) y la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana (FPCV), fue un éxito rotundo, consolidando a Valencia como uno de los grandes epicentros del pádel europeo.