La gandiense Lorena Figueres Alario, otra vez campeona de Europa de pádel
La deportista de la Safor triunfa con España en la FIP Seniors Euro Padel Cup 2025
Lorena Figueres Alario suma su tercer título de campeona de Europa de pádel, de nuevo con la selección española, y en este caso en la FIP Seniors Euro Padel Cup 2025, disputada del 6 al 11 de octubre en el Family Sport Center de Beniparrell (Valencia).
La selección femenina, dirigida por Icíar Montes, se mostró imparable durante todo el campeonato y culminó su actuación con una victoria contundente ante Francia por 3-0 en la final. Las españolas desplegaron un pádel sólido, táctico y lleno de determinación.
Los resultados de la final hablan por sí solos: Eva Gayoso / Pilar Santibáñez vencieron 6-0 y 6-2 a Géraldine Sorel / Catherine Bignotti; Bárbara Alcántara / Icíar Montes superaron 6-4 y 6-2 a Céline Verdier / Emmelien Lambregts y Lorena Figueres / Carolina Gago cerraron el 3-0 con un 6-4 y 6-2 ante Catherine Lalanne / Amélie Detrivière.
Con esta actuación, el combinado español subió a lo más alto del podio, acompañado por Suecia, que finalizó en tercera posición.
La bandera española volvió a ondear en lo más alto del pádel europeo. En una semana marcada por la emoción, la garra y el espíritu de equipo, España se proclamó campeona en las categorías masculina y femenina de la FIP Seniors Euro Padel Cup 2025.
A pesar de las complicaciones meteorológicas, el evento, organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), la Federación Española de Pádel (FEP) y la Federación de Pádel de la Comunitat Valenciana (FPCV), fue un éxito rotundo, consolidando a Valencia como uno de los grandes epicentros del pádel europeo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un atropello mortal corta durante una hora el tráfico de trenes entre Gandia y Xeraco
- La intensa lluvia corta caminos en Oliva y mantiene en alerta a la Safor
- Arranca una de las obras más esperadas de Oliva y Pego
- Gandia se suma a la construcción de vivienda industrializada
- Esta vez sí, el depósito del Clot de la Mota evita la inundación de la playa de Gandia
- La dana 'Alice' ya ha llegado a la Safor
- La Safor, donde más ha llovido este viernes
- Dos versiones (políticas) de la Fira i Festes de Gandia