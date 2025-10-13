Homenaje a Beatriz Guijarro en el día de la Guardia Civil de Oliva

Las celebraciones del Día de Fiesta Nacional y de la Guardia Civil en Oliva contaron este domingo con un sentido homenaje a Beatriz Guijarro, la mujer de 28 años de esta localidad que desapareció el pasado agosto y cuyo cadáver fue encontrado en la montaña de la Creu, lo que generó conmoción en Oliva.

A la salida de la misa, la alcaldesa de la ciudad, Yolanda Pastor, junto a los jefes de la Policía Local y de la Guardia Civil, depositaron un ramo de flores en el pequeño altar que recuerda a Beatriz y allí guardaron unos momentos de emocionante silencio.

El suceso sigue generando muchas dudas. Aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia, la Guardia Civil sigue investigando los motivos de la desaparición y posterior muerte de esta mujer que deja dos hijos y que generó una enorme ola de solidaridad para buscarla.

Tras la misa y el homenaje a Beatriz, las autoridades se desplazaron al Centre Polivalent, donde tuvieron lugar los discursos del teniente de la Guardia Civil de Oliva, Miguel Muñoz Teresa, y de la alcaldesa Pastor. También se llevó a cabo el acto de entrega de condecoraciones a varios agentes y particulares.