L’equip de Vercher de Piles i Murcianet es retira de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1
Murcianet està lesionat i no podía jugar les próximes partides
L’equip de Vercher, pilotari de Piles, i Murcianet (Ajuntament de la Llosa de Ranes) es retira de la Copa Caixa Popular de raspall Pro1. Després de la lesió de Murcianet, que li impedia jugar les pròximes jornades, el rest saforenc Vercher ha considerat oportú que l’equip es retire de la Copa.
Actualment, la parella que representava a l’Ajuntament de la Llosa de Ranes havia disputat un total de tres jornades, aconseguint sumar dos punts. L’equip ocupava l’última plaça de la classificació però encara li quedaven dos partides per davant per a aconseguir escalar posicions.
El comitè professional de raspall s’ha reunit d’urgència i ha estimat la decisió de Vercher.
La classificació de la categoria Pro 1 de la Copa Caixa Popular de raspall masculí l'encapçala el trio de Salelles II, Canari i Raúl (Ajuntament de Barxeta) amb 9 punts en 5 partides disputades.
En segona posició figura la parella Ajuntament de Xeraco (Vicent i Brisca) amb 8 punts i també cinc jornades jugades, seguida de Montaner i Seve (Ajuntament de Castelló) i Diari i Tonet IV (Ajuntament del Genovés), empatats a 7 punts mentre que Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent) ocupen la cinquena posició amb 5 punts.
