La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor

Toda la comarca de la Safor está en alerta por las lluvias que, especialmente a partir de las 10 de esta mañana, han alcanzado un régimen torrencial en buena parte del territorio. Los ayuntamientos están pendientes de la situación porque los registros ya se aproximan a los 80 litros por metro cuadrado, caso de Benifairó de la Valldigna, y se teme de crecidas de ríos y barrancos, dado que el suelo está saturado de humedad y ya no puede retener más agua.

Un solo aspecto resulta positivo, y es que las bolsas de precipitación que se generan han sido hasta ahora muy intermitentes. Llueve de forma fortísima durante unos minutos y después amaina, incluso con pausas de lluvias. Eso permite que las calles y los cauces desagüen porque, de lo contrario, se generarían más problemas. El mayor temor es justamente ese, que se forme una tormenta estática sobre un mismo punto y descargue largo rato.

En Gandia poco antes de las 11 de esta mañana se ha producido una tremenda tromba que ha dejado en solo una hora cerca de 50 litros por metro cuadrado, generando inundaciones de calles con problemas para desaguar. La tormenta ha causado temor entre algunos, dado que ha llegado acompañada de rayos y truenos de mucha intensidad.

Las autoridades locales están pendientes de la situación para detectar posibles incidencias y actuar inmediatamente, sobre todo si se produce afectación sobre personas.

Este lunes solo Tavernes de la Valldigna ha suspendido las clases y ha cerrado espacios abiertos para evitar problemas, pero la Agencia Estatal de Meteorología no da buenas noticias y señala que durante esta tarde la lluvia torrencial seguirá azotando esta zona.

En algunos puntos de la comarca de la Safor este episodio de lluvia que arrancó el viernes pasado ya ha acumulado más de trescientos litros por metro cuadrado, dejando uno de los octubres más lluviosos de los últimos años.