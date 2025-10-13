Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor

La tremenda tromba de agua que ha descargado desde media mañana a primeras horas de la tarde en la comarca de la Safor ha paralizado prácticamente la comarca. La precipitación, que ha dejado alrededor de 150 litros por metro cuadrado en muchas localidades, se ha centrado entre Gandia y Bellreguard, donde la lluvia ha inundado no solo los habituales caminos rurales y zonas bajas, sino también vías principales. Los bomberos han tenido que realizar achiques de agua en diversos puntos, pero no hay constancia de daños personales.

Tras una noche tranquila, la lluvia ha comenzado a caer con fuerza alrededor de las 10.30 horas, y no ha dejado de hacerlo hasta las primeras horas de la tarde.

Poco antes de las 13 horas ya se habían cortado accesos a la ciudad de Gandia, especialmente por el sur, llegando de Bellreguard y Daimús, y por el oeste, accediendo desde el Real de Gandia. Las balsas de agua acumulada en esas carreteras alcanzaba más de un palmo.

Varios ayuntamientos, entre ellos el de Gandia, han reclamado a los padres que no acudieran a recoger a sus hijos de los colegios, dada la imposibilidad de circular con fluidez y también que no resultaba sencillo sacar a los escolares de los centros ante una lluvia tan torrencial.

Más al sur, en Bellreguard, también se han cerrado accesos a la localidad, especialmente hacia las playas, donde de forma puntual se han desbordado algunos cauces de pequeños barrancos, inundando vías de comunicación y zonas agrícolas.

Consecuencia de la acumulación de agua, Renfe ha informado que poco antes del mediodía se ha tenido que cortar la circulación entre las estaciones de Gandia y Xeraco, recuperándose dos horas después con una circulación que sufre retrasos. En la autopista AP-7 a su paso por la Safor se ha informado de coches que se habían visto obligados a parar porque la visibilidad era nula, interrumpiendo la circulación durante un buen rato.

Lo peor ha sido que la tormenta ha permanecido estática durante alrededor de dos horas sobre la misma ciudad de Gandia. Tanto es así que el mayor registro de lluvia se ha medido en el propio ayuntamiento, en pleno centro de la ciudad.

Tanto el alcalde de esta ciudad como de otros municipios han celebrado reuniones para coordinar la situación, que ha llegado a ser de emergencia. El respiro ha llegado a eso de las 2, cuando la lluvia ha cesado y ha permitido que el agua acumulada en muchos puntos circulase hacia barrancos y ríos.

Redacción Levante-EMV

De alerta naranja a la roja

La Safor estaba en alerta naranja desde las 10 de la mañana, y esa previsión se cumplió porque fue justamente a esa hora cuando comenzó a descargar un aguacero que atemorizó a numerosas personas por la intensidad de los rayos y truenos. Cuando ya el agua se había convertido en un problema los servicios de emergencia ya estaban actuando para solucionar los problemas, llegó la alarma del 112 de Emergencias de la Generalitat a todos los móviles y la elevación del nivel de alerta de naranja a rojo. La meteorología, sin embargo, resulta caprichosa, y fue a partir de ese momento cuando la intensidad fue disminuyendo.

Pendientes de los cauces

Mientras muchas personas se las apañaban como podían para poder circular o para salir de tiendas y supermercados, en varias localidades se estaba pendiente de los cauces. En Gandia, especialmente del Barranco de Beniopa, que ha registrado una crecida considerable, si bien lejos de llegar al máximo de su capacidad porque, paradójicamente, no ha llovido tanto en su cuenca alta.

En la Valldigna todas las miradas se situaban en el cauce del río Vaca, que, como en Gandia, fue aumentando de caudal a medida que la lluvia, igualmente en régimen torrencial, acumulaba litros en los términos de Simat y Benifairó de la Valldigna. Pese a todo, con la calma que llegó a primera hora de la tarde el ritmo del caudal ha ido bajando y, de esa manera, restableciendo la tranquilidad en las localidades de Tavernes de la Valldigna y Xeraco.

Más al sur, había temor de desbordamientos de barrancos de envergadura, como el Beniteixir, que discurre entre la Font d'en Carròs y Piles, o los que desembocan entre Daimús, Guardamar de la Safor y Miramar. Pese a la inundación de numerosas calles en las playas, la escasa precipitación en las zonas del interior ha evitado males mayores.

'Alice' permite rebasar los mil litros en lo que va de año

Esta dana bautizada como 'Alice' y originalmente un huracán que llegó del Atlántico se ha convertido en una de las de mayor impacto en la Safor. La lluvia que se acumula desde el viernes de la pasada semana supera los cuatrocientos litros por metro cuadrado en varios puntos, y eso ha permitido elevar la pluviometría total de este año 2025 por encima de los mil litros por metro cuadrado, caso de Barx y de la Llacuna de Villalonga.