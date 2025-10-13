Proinbeni UpB Gandia: Exhibición de energía, campanada en Castelló y líder de 2ª FEB

Proinbeni vence en la cancha de Amics Castelló 80-100 y se sitúa líder del Grupo Este de la Liga en Segunda FEB tras la segunda jornada.

El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia realizó una exhibición de energía para derrotar a uno de los grandes favoritos al ascenso, como así reconoció el entrenador castellonense al término del encuentro en unas declaraciones en la que ensalzó el juego de los de la Safor y su buen baloncesto.

Los parciales evidencian el dominio de los de Alejandro Mesa desde el inicio hasta el final: 18-24, 29-26 (47-50 al descanso), 16-23 y 17-27.

El propio técnico gandiense destacaba el gran encuentro de sus jugadores: "hemos conseguido maniatar al rival en el tiro exterior y hemos controlado el rebote. La ventaja al final igual es muy abultada y no la esperábamos, pero nos inyecta mucha moral".

A nivel individual, hasta cinco jugadores de Proinbeni superaron la decena de puntos: Gerardo Pérez 813), Carlos Hurtado (14), Kyle Greeley (13), Luis Ferrando (12) y Johan Kody (16). Este último también fue, con 9, el máximo reboteador del equipo y del partido.

Los jugadores celebraron el triunfo con la poca, pero entusiasta afición que se desplazó desde Gandia a animar a los suyos.

En la próxima jornada hay partido grande en Gandia, ya que visita el Pabellón Municipal el Club Baloncesto Zaragoza que entrena y dirige el técnico gandiense, Víctor Rubio. Los maños perdieron en la primera jornada, pero han ganado el segundo encuentro.