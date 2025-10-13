Tavernes de la Valldigna suspende clases por la alerta naranja por lluvias
La Safor vuelve a situarse en alto riesgo de precipitaciones intensas, prolongadas y con tormentas
Durante la noche la lluvia ha sido escasa y en el resto de municipios hay clases, pero se pide prudencia
El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha suspendido las clases para este lunes 13 de octubre por el alto riesgo de que se produzcan fuertes precipitaciones y tormentas. El consistorio, tras reunir el Cecopal, valoró la situación de alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología para toda la comarca de la Safor a partir de las 10 de la mañana de este lunes.
El consistorio también ha decidido cerrar parques, jardines y espacios públicos en los que se podrían producir accidentes si se confirma la previsión y llueve de forma torrencial.
En el resto de municipios de la Safor se mantiene la actividad en los colegios, pero muchos ayuntamientos han pedido la máxima prudencia y, si llueve intensamente, evitar desplazamientos.
Durante la noche ha llovido muy poco en la Safor, con registros de hasta 8 litros por metro cuadrado precisamente en la Valldigna.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un atropello mortal corta durante una hora el tráfico de trenes entre Gandia y Xeraco
- La intensa lluvia corta caminos en Oliva y mantiene en alerta a la Safor
- Arranca una de las obras más esperadas de Oliva y Pego
- Gandia se suma a la construcción de vivienda industrializada
- Esta vez sí, el depósito del Clot de la Mota evita la inundación de la playa de Gandia
- La dana 'Alice' ya ha llegado a la Safor
- La Safor, donde más ha llovido este viernes
- Dos versiones (políticas) de la Fira i Festes de Gandia