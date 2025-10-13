Tavernes de la Valldigna suspende clases por la alerta naranja por lluvias

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha suspendido las clases para este lunes 13 de octubre por el alto riesgo de que se produzcan fuertes precipitaciones y tormentas. El consistorio, tras reunir el Cecopal, valoró la situación de alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología para toda la comarca de la Safor a partir de las 10 de la mañana de este lunes.

El consistorio también ha decidido cerrar parques, jardines y espacios públicos en los que se podrían producir accidentes si se confirma la previsión y llueve de forma torrencial.

En el resto de municipios de la Safor se mantiene la actividad en los colegios, pero muchos ayuntamientos han pedido la máxima prudencia y, si llueve intensamente, evitar desplazamientos.

Durante la noche ha llovido muy poco en la Safor, con registros de hasta 8 litros por metro cuadrado precisamente en la Valldigna.