La UE Tavernes recupera el liderazgo tras su inapelable triunfo en Almassora (0-3)

La UE Tavernes suma su cuarta victoria y recupera el liderazgo en el grupo Norte de la Lliga Comunitat tras un inapelable 0-3 en Almassora.

Triunfo para seguir soñando de un equipo que ha superado todas las adversidades de la semana en forma de bajas y de entrenamientos, pues debido a la Dana el equipo llevaba desde el miércoles sin entrenar. Pese a todo, el míster "Tomaca" y sus futbolistas triunfaron por lucha, entrega, concentración y juego colectivo en equipo.

El partido del domingo ante un joven y imbatido rival hasta la fecha arrancó con una salida fulgurante de los valleros, que disfrutaron de tres ocasiones claras, de esas que es más fácil marcar que fallar. Todo ello en los primeros diez minutos. Poco a poco el partido se igualó, los locales tuvieron una buena ocasión en un saque de esquina que no se defendió bien, siendo este el único lunar en los 97 minutos de partido por parte de una defensa de matrícula de honor con solo dos goles encajados en cinco partidos.

Los minutos iban pasando y en una jugada por banda con centro de Corbalán la aprovecha Eric, tras un rechace del portero, para, de fuerte chut por bajo, hacer subir el 0-1 en el minuto 41, que es cuando se hace daño al rival.

En la segunda mitad, el rival adelantó sus líneas en busca del empate, pero el Tavernes, mejor físicamente, impedía las ocasiones claras de los locales. El gol de la tranquilidad de los "rogets" llegó en el 62 tras un disparo espectacular de Vicent. Pero los valleros no bajaron la guardia, ni la intensidad, lucha y juego de control. En el descuento, Joan Brines protagonizó un rápido contraataque y se plantó delante del portero local para, con destreza y tranquilidad, batirle por bajo, materializando así el 0-3 definitivo.

A destacar el debut del juvenil Luis Cortés, que sigue los pasos de su padre que ya debutó de juvenil hace muchos años con el primer equipo.

Cinco partidos sin perder con un balance de cuatro triunfos y un empate y el próximo sábado se recibe al Silla CF, que dirige Alberto Pomer, ex jugador del Tavernes muy querido por la afición.